Nghĩa tình người Sài Gòn giữa dịch Covid

Động viên nhau cố gắng Sáng 1.4, các bạn đoàn thanh niên Công an Q.Tân Bình, TP.HCM đã trao 200 hộp sữa dinh dưỡng cho các y bác sĩ tại Trung tâm y tế tại địa phương. Điều đặc biệt trên những hộp sữa ấy là những lời nhắn gửi được viết tay từ chính các chiến sĩ để khích lệ tinh thần đến các y bác sĩ hằng ngày đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Cầm hộp sữa trên tay mà không khỏi xúc động, chị Nguyễn Nguyên Khánh Ngọc, 26 tuổi, nhân viên Khoa dược Trung tâm y tế Q.Tân Bình, TP.HCM, tâm sự đây khoảng thời gian mà anh em đồng nghiệp ngành y trên cả nước đang rất nỗ lực cố gắng phát huy hết khả năng, chuyên môn cũng như toàn thời gian của mình. Chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng để góp phần thực hiện tốt vai trò đảm bảo an toàn tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. “Các anh chiến sĩ công an cũng đã vất vả, chung sức cống hiến đẩy lùi dịch Covid-19, nhưng vẫn dành tình cảm đến mấy bạn làm ngành y như tụi mình. Thật sự cảm thấy rất bất ngờ và cảm động. Mong rằng những điều tốt đẹp nhỏ nhoi này được lan rộng đến tất cả mọi người”, chị Khánh Ngọc cho biết. Tấn Đạt