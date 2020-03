Nghiên cứu về Covid-19 của bạn trẻ tại khu cách ly được đăng báo quốc tế

Toàn chia sẻ: "Nghiên cứu của em dựa trên việc khảo sát 391 người ở lứa tuổi từ 15 đến 47 thông qua bảng câu hỏi điện tử. Những vấn đề mà bảng khảo sát muốn hướng đến là người sử dụng mạng xã hội đánh giá mức độ rủi ro của virus Covid-19 đến sức khỏe như thế nào, việc nhận biết các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin đồn thất thiệt (được định nghĩa là chưa được xác nhận từ Bộ Y tế hoặc tổ chức y tế thế giới WHO) trên mạng xã hội ra sao...".

Từ khảo sát này, Toàn nhận thấy tại TP.HCM, nhận thức về rủi ro do từ dịch Covid-19 cao hơn các địa phương khác. Lý do vì tại thời điểm khảo sát, TP.HCM công bố thông 2 cha con nhiễm virus Corona chủng mới đến từ Vũ Hán được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vấn đề tiếp theo Toàn kết luận là mạng xã hội có tác động "cùng chiều" đối với nhận thức về rủi ro của người dân về dịch Covid-19. Theo đó, những người thường xuyên sử dụng mạng có nhận thức cao hơn, phản ứng nhanh hơn về rủi ro của dịch Covid-19 so với những người ít hoặc không đọc tin tức thường xuyên. Tuy nhiên, lượng thông tin quá lớn và việc sử dụng quá mức các phương tiện truyền thông đại chúng về Covid-19 lại có thể góp phần khiến một số người phản ứng thái quá, hoặc gia tăng sự sợ hãi cũng như cảm giác bi quan.