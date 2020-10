Người dân vùng lũ miền Trung cần gì lúc này?

Những người trẻ đã dầm nước lũ cùng bà con từ những ngày đầu lũ về, và trở lại miền Trung ngày nước lũ bắt đầu rút chia sẻ với người viết, có nhà từ đầu cơn lũ tới giờ đã nhận được mấy chục thùng mì tôm. Để trở lại nhịp sống sau lũ dữ, đồng bào miền Trung đang cần lắm những vật dụng, thiết bị khác như cây giống, con giống, nước sạch, tiền mặt... để có thể giúp họ bớt cơ hàn.

Xót xa Lệ Thủy đổ nát, tan hoang sau lũ lụt lịch sử trăm năm có một

Miền Trung oằn mình trong bão lũ liên tiếp Ảnh Hoàng Tiến Hưng

Và khi lũ rút đi, cuộc sống của người dân chưa thể gượng dậy ngay... Những sự ủng hộ thiết thực rất có ý nghĩa với bà con lúc này

Người miền Trung đang cần nước sạch, thuốc men

Anh Hoàng Tiến Hưng, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), người trực tiếp vào vùng lũ miền Trung trao đồ cứu trợ cho bà con những ngày qua, cho biết hiện tại nước tại nhiều khu vực miền trung bắt đầu rút, những nơi rốn lũ như Quảng Ninh, Lệ Thủy ( Quảng Bình ), cuộc sống của người dân bắt đầu trở lại. Sau lũ, khúc ruột miền Trung rất cần sự chung tay của nhân dân cả nước.

Đồ cứu trợ được gửi tận tay cho đồng bào miền Trung Ảnh NVCC Song, thời điểm này cộng đồng nên ủng hộ những thứ thật cần thiết để giúp bà con ổn định lại cuộc sống như tiền mặt, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh khi bị lũ cuốn trôi; nước ngọt; đồ dùng sinh hoạt gia đình hằng ngày; thuốc chữa trị các bệnh liên quan: viêm da, tiêu hóa... cho bà con sau thời gian ngâm mình lâu trong nước.

Anh Hoàng Tiến Hưng cho hay hiện bây giờ vẫn còn rất nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức có những chuyến hàng cứu trợ, thiện nguyện với cả tấm lòng hướng về miền Trung. Song, các đoàn thiện nguyện cần phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức Đoàn thể địa phương triển khai, điều này sẽ giúp phân bổ nguồn lực hợp lý hơn. Đồng thời, những món quà, tình cảm chúng ta được trao đến đúng nơi bà con cần, đảm bảo an ninh trật tự nơi chúng ta đến.

Mùa mưa lũ dị thường ở miền Trung: Nỗi thống khổ chưa hồi kết

Những chuyến xe 0 đồng tiếp tục lăn bánh

Những chuyến xe 0 đồng của anh Minh tiếp tục đồng hành với các mạnh thường quân hướng về miền Trung Ảnh Minh Hướng về miền Trung không chỉ trong bão lũ, mà ngay cả khi lũ rút, làm sao để bà con trở lại nhịp sống ổn định, đó là mong mỏi của anh Phạm Văn Minh, giám đốc điều hành công ty vận chuyển Vietnam Moving, chủ nhân của những chuyến xe 0 đồng chở hàng cứu trợ vào miền Trung thời gian qua.

Chàng trai 8X nhận mình là một “fan cứng của đồng bào miền Trung” cho biết thời điểm này, ngoài tiền mặt, mọi người nên quyên góp sách, cặp, vở, dụng cụ học tập… để trẻ có thể trở lại trường. Đồng thời, người dân vùng lũ rất cần thuốc men, thiết bị y tế… Những vật nuôi, cây giống, con giống, nông cụ, thiết bị sản xuất rất có ý nghĩa lúc này để bà con vực dậy tình hình sản xuất.

Sau hàng chục những chuyến xe 0 đồng với hàng trăm tấn hàng, trong đó nhiều chuyến xe tải và cả container hỗ trợ chở lương thực, thực phẩm, áo phao… vào vùng lũ miền Trung, tới nay, anh Minh tiếp tục đồng hành với các mạnh thường quân hướng về miền Trung. Anh Minh cho hay, hàng hóa sẽ được tập trung tại 36 đường số 1 Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM trước khi vận chuyển.

Miền Trung, Tây Nguyên sẽ có mưa cực lớn vì bão số 9

Quyên góp dụng cụ học tập cho trẻ mầm non

Những ngày qua, cộng đồng giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam (VIRES) - doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non - thực hiện chiến dịch “ Vượt lũ đến trường ”.

Một trường mầm non ở Quảng Trị Ảnh TNV Chị Huỳnh Mỹ Ngọc, đại diện cộng đồng trên, cho biết hiện tại có 2 nhu cầu của các trường mầm non tại miền Trung, thứ nhất về sữa, cháo cho trẻ nhỏ. Thứ hai, là hỗ trợ các trường ổn định và sẵn sàng trong thời gian sớm nhất để đón trẻ, vì bà con miền Trung đang rất cần có chỗ gửi bé để sớm lo sinh kế, do hoa màu đã mất hết.

Trường mầm non ở H. Triệu Phong, Quảng Trị sau khi lũ rút Ảnh Phòng GD-ĐT cung cấp

Nước rút, để lại bao khó khăn cho đồng bào miền Trung, trường lớp cho trẻ nhỏ cũng bộn bề Ảnh Phòng GD-ĐT cung cấp

Chị Ngọc cho hay cộng đồng đã liên hệ được trực tiếp với Phòng GD-ĐT huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là một trong những vùng trũng bị ngập nặng để nắm bắt tình hình. Hiện toàn huyện có 13 trường bị ngập nặng. Mỗi trường có từ 150 đến 350 trẻ độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, tổng cộng khoảng 3.000 trẻ. Toàn bộ đồ chơi, giáo cụ, các bảng số, chữ cái, giá kệ, đặc biệt là chăn màn và giường mầm non đều bị trôi hoặc hư hỏng nặng. Bếp của trường cũng chưa hoạt động lại được vì thiếu thực phẩm và hư hỏng.

Do đó, cộng đồng đứng ra kêu gọi mọi người chung sức, hỗ trợ cho các trường mầm non ở nơi này những đồ dùng rất cần thiết hiện nay, gồm bộ đồ chơi, giáo cụ; chăn màn cho trẻ; giường mầm non; áo ấm; bếp gas; giá kệ để giáo cụ; sữa cho trẻ mầm non; máy lọc nước. Đồ quyên góp có thể gửi tới 21 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.HCM.