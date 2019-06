Người trẻ phải có khả năng tự đào tạo

Lý do anh bắt tay vào thực hiện nghiên cứu trên là gì, thưa anh?

Vào tháng 3 năm nay, tại Hà Nội có diễn ra hội thảo “Tăng năng suất lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của VN”. Tại đây có thông tin tỷ lệ cử nhân thất nghiệp trên 30% hoặc làm công việc trái ngành, công việc trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thức lên tới 35 - 40%, là những con số hết sức nhức nhối của nền giáo dục nước nhà. Đây chính là lý do khiến tôi cùng các giáo sư tại Mỹ thực hiện nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân.

Anh đã rút ra những nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này?

Sau quá trình làm việc và có dịp trao đổi cùng nhiều anh chị đang điều hành, quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp, một trong những trăn trở chung của họ đối với sinh viên mới ra trường là khả năng tự đào tạo, tự nghiên cứu.

Và điều đáng buồn thay, một bộ phận bạn trẻ không chú trọng vào việc liên tục trau dồi kiến thức, kỹ năng cho bản thân, xem việc có được một nghề nghiệp ổn định đã là thành công lớn mà không hiểu đó chỉ là nấc thang cơ bản đầu tiên trong hành trình sự nghiệp.

Những vấn đề anh vừa nói là điểm chung của thế hệ trẻ trên toàn thế giới, hay chỉ riêng người trẻ VN?

Thật ra, các trường ĐH trên thế giới rất chú trọng vào việc đào tạo kỹ năng tự học. Tại hầu hết các ĐH lớn của Anh, Mỹ, Úc, một trong những môn yêu cầu bắt buộc của giáo dục đại cương chính là “Learn how to learn” (tạm dịch là học cách học). Các môn này rất quan trọng vì mỗi người chúng ta có những năng lực, tư duy và xu hướng tiếp thu kiến thức khác nhau. Do đó, mỗi cá nhân cần phải có phương pháp tự học phù hợp nhất với bản thân.