Nhật ký đi tiêm vắc xin của cô gái Việt được Liên Hiệp Quốc đăng tải

Nữ họa sĩ minh họa tự do cho hay cô vẽ bộ tranh Nhật ký đi tiêm vắc xin trong 3 ngày, từ lúc vừa đi tiêm về. “Đang vẽ dở thì tôi phải dừng vì bắt đầu sốt, nghỉ mất một ngày. Khi hạ sốt và tỉnh táo trở lại thì tôi vẽ tiếp”, Xuân Lan kể.

Sống lạc quan trong ngày giãn cách

Xuân Lan cho hay, tại Hà Nội, nơi cô đang sống, việc chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt. Việc ra ngoài đường khá khó khăn nếu không có giấy tờ và lý do hợp lý. Đi chợ cũng cần phải dùng phiếu đi chợ, nhưng cũng có khi chợ có thể đóng cửa.

“Mọi thành viên trong gia đình chúng tôi vẫn làm việc, tuy nhiên trong mùa dịch này cũng có lúc xảy ra những trường hợp bất thường thì cũng khó giải quyết, ví dụ như chó mèo ốm chẳng hạn. Là họa sĩ minh họa tự do, tôi ít bị ảnh hưởng hơn so với nhiều người vì vốn tôi có thể làm việc tại nhà. Công việc không thay đổi quá nhiều, chỉ bị chậm lại chút do khách hàng cũng bị kẹt ở chỗ phong tỏa, hoặc khách hàng... hết tiền chẳng hạn (cười). Nên cách thích nghi của cá nhân tôi là tiết kiệm hết sức có thể, và cẩn thận để tránh ốm đau, hỏng hóc đồ đạc”, nữ 8X hài hước kể.