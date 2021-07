‘Được tiêm vắc xin là mừng rồi, tôi không nghĩ chuyện kén chọn’

Tiêm vắc xin rồi vẫn phải tuyệt đối 5K Bác sĩ Đặng Văn Đạt cho hay, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và các hãng sản xuất vắc xin, việc tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 và sau một khoảng thời gian tạo miễn dịch cho cơ thể thì hiệu quả cao nhất mà vắc xin mang lại. Nếu người được tiêm không may mắc Covid-19 thì sẽ mắc ở mức độ nhẹ hơn. Do đó, dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn phải tuân thủ nguyên tắc 5K : Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế “Không có vắc xin nào có tỷ lệ bảo vệ 100%. Trong thực tế, luôn luôn có một tỷ lệ người đã tiêm vắc xin vẫn mắc bệnh và tất cả vắc xin thông thường đều thế, không riêng gì vắc xin Covid-19. Vắc xin Covid-19 giúp những người bị nhiễm virus Covid-19 không bị nặng hay tử vong ở mức từ 60-70%, giảm bớt những trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng ở mức 50-60%. Cùng với đó, một lợi ích to lớn hơn là miễn dịch cộng đồng cho người dân khi tỷ lệ tiêm chủng lên đến 70-80%”, bác sĩ Đạt thông tin.