Nhiệt độ hôm nay tại TP.HCM: Trời lạnh, giới trẻ lâng lâng cảm xúc

Theo ông Lê Xuân Quyết, Phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lý do nhiệt độ hôm nay tại TP.HCM trở lạnh là vì không khí lạnh từ phía Bắc tràn về. Tuy nhiên, thời tiết se lạnh vào buổi sáng và sẽ tăng dần lên, dao động từ nhiệt độ thấp nhất 23 độ C và nhiệt độ cao nhất đến 34 độ C.