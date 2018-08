Nhiều chỗ trọ dành cho sinh viên

Cuộc khảo sát mới công bố cho thấy chỉ số hạnh phúc của học sinh tiểu học ở Hồng Kông giảm sút nghiêm trọng, chủ yếu là do cha mẹ gây áp lực về chuyện học hành.

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện SING FOR THE LIGHT đánh dấu 3 năm dự án The Light trên hành trình mang ánh sáng điện năng lượng sạch cho trẻ em nghèo vùng sâu khắp Việt Nam.