Nhộn nhịp thị trường nhà trọ

Theo quan sát và ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, khu vực Làng đại học có nhiều nhà xây dựng tạm bợ, dẫn đến nhà trọ cho thuê chưa đảm bảo cơ sở vật chất cũng như về mặt an ninh thiếu an toàn. Đây cũng chính là vấn đề mà nhiều tân SV phân vân khi chọn tìm chỗ ở.

Là thí sinh trúng tuyển vào ngành công nghệ sinh học chương trình liên kết của Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, Nguyễn Thái Thanh Thanh vừa mừng nhưng lại lo lắng về việc tìm chỗ ở. Thanh Thanh cũng đã thử tìm chỗ thuê trọ, nhưng rất khó để có chỗ vừa ý. Thanh Thanh mong muốn tìm được chỗ trọ cho 3 người ở giá dao động từ 3 - 4,5 triệu đồng/tháng.

Khác với Thanh Thanh, Phạm Tô Huyền Trang chọn ở ký túc xá sau khi biết mình trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào ngành Đông phương học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Lý do Huyền Trang chọn ký túc xá là vừa rẻ, lại được quen biết thêm nhiều bạn, bên cạnh đó thì sự an ninh ở ký túc xá cũng được Trang ưu tiên.

Giá cho thuê trọ tại khu vực Làng đại học Thủ Đức dao động từ khoảng 700.000 - 1,5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, giá tiền nước cũng trong khoảng 20.000 - 40.000 đồng/tháng; còn giá điện từ 3.000 - 5.000 đồng/kWh.

Đến chỗ trọ tại số 18A/47 tổ 11, KP.6 (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) cách Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chừng 800 m, tôi được một chủ nhà trọ tận tình tư vấn. Hiện tại, nơi đây cho thuê 5 phòng, chỉ còn 1 phòng trống. Phòng trọ này có diện tích khoảng 15 m2, có chỗ nấu ăn riêng. Qua lời giới thiệu của chủ nhà trọ, nếu phòng ở 2 người, giá 1,5 triệu đồng/tháng, còn ở 1 người là 1,3 triệu đồng/tháng. Bà Trần Thị Thức, chủ dãy trọ, chia sẻ: “ Giá trọ như thế này đã giảm cho SV rồi, ở đây cũng có nhiều quy định nên rất an toàn. Ngoài 1 cổng chung thì SV có chìa khóa riêng mỗi phòng. SV không được đi về khuya quá 22 giờ”.

Tiền Thị Yến Ngân, SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, ở trọ tại đây hơn 1 năm, cho biết: “Phòng mình ở 3 người giá 1,8 triệu đồng/tháng, có cửa sổ thoáng và gió mát, trời mưa cũng không bị ngập nước”.

Một nhà trọ khác cách Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM 500 m, nằm trong KP.Tân Lập (TP.Dĩ An, Bình Dương), xung quanh có nhiều tiệm tạp hóa, quán ăn. Do vị trí khá “đắc địa” nằm giữa 2 trường ĐH nên được nhiều SV lựa chọn. Thế nhưng, do quá đông đúc nên khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm.