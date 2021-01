Những 'nữ chiến binh' kể chuyện bị quấy rối tình dục

Nhóm tác giả của dự án (từ trái sang: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Hoàng An, Nguyễn Ngọc Lan) Dự án “Nữ chiến binh - XX Heroes” do chị Nguyễn Ngọc Lan, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học quản trị GES; thạc sĩ công tác xã hội Nguyễn Minh Châu; Nguyễn Hoàng An, quản lý truyền thông, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM; Nguyễn Khánh Linh, sinh viên Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội cùng thành lập. Mục đích của dự án là trang bị kiến thức, kỹ năng và giúp phụ nữ khuyết tật vượt qua nỗi đau ám ảnh vì bị bạo hành tình dục.