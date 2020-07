Cứ 10 phụ nữ thì có 1 người bị bạo lực tình dục từ 15 tuổi

Điều tra do Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện, với gần 6.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 64 tham gia phỏng vấn. Kết quả cho thấy, ở Việt Nam, hầu hết bạo lực đối với phụ nữ thường do chồng gây ra. Trung bình cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ (gần 63%) bị 1 hoặc hơn 1 hình thức bạo lực: thể xác, tình dục, tinh thần hoặc bạo lực kinh tế, cũng như bị kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời; và gần 32% phụ nữ bị bạo lực hiện thời (trong 12 tháng qua).