Nhuộm tóc gây ung thư: Làm đẹp mà chết sớm thì làm đẹp làm gì?

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Journal of the American Medical Association, thuốc nhuộm tóc không chỉ ảnh hưởng đến tóc mà trong hỗn hợp các loại hóa chất khác nhau của thuốc nhuộm, có một số chất bị cho là có thể gây ung thư. Cũng theo nghiên cứu này khi tiếp xúc nhiều với thuốc nhuộm tóc là yếu tố chính có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Cái gì dính tới hóa chất là nguy hiểm

Từ khi mới lớn đã bị mẹ cấm đoán rất nhiều lần khi có ý định “làm đẹp” mái tóc bằng những loại thuốc làm tóc, Phan Hoàng Dung (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế) kể: “Mẹ mình rất truyền thống nên luôn muốn con gái giữ được mái tóc đẹp tự nhiên. Chính vì thế, chưa bao giờ cho mình đi làm tóc, nhờ vậy mà tóc mình vẫn đen mượt đến giờ, là công của mẹ mình hết (cười)”.

Kể rồi, Hoàng Dung thở dài nói: “Mỗi người có một sự lựa chọn riêng, nhưng mình nghĩ cái gì dính tới hóa chất là đều nguy hiểm và chẳng tốt. Có những người trước đây mái tóc đẹp, nhưng cứ chạy theo thời thượng, uốn, nhuộm các kiểu rồi làm tóc hư, xấu vì can thiệp hóa chất quá nhiều”.

Chưa cần đặt hết vấn đề, cô nàng Trương Thị Mỹ Kim (sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Mình chỉ biết thuốc nhuộm tóc, hay duỗi tóc đều gây nguy hiểm nên không đụng đến thuốc làm tóc. Bây giờ nghe thông tin có thể gây ung thư thì thôi tạm biệt không hẹn gặp lại việc làm tóc luôn”.

Mỹ Kim kể có lúc đã bị tụi bạn “dụ” đi nhuộm tóc cho phong cách nhưng nghĩ nhuộm một lần rồi thuốc phai lại phải nhuộm lần 2, lần 3, cứ như thế là phụ thuộc vào thuốc nhuộm mãi nên nhất quyết không nhuộm dù nhiều khi bị đám bạn chọc là “quê mùa”.

Bị ảnh hưởng da đầu, tốn nhiều thời gian để điều trị

Nguyễn Thị Kiều Diễm (cựu sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) là một cô gái rất phong cách và thời trang nhưng quyết định nói không với nhuộm tóc: “Một phần mình thích tóc tự nhiên, một phần mình cũng biết nhuộm có hại, ngửi mùi thuốc nhuộm không là đã thấy sợ rồi”, Diễm nói rồi thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Bản thân mình nghĩ nếu nhuộm tóc mà có thể gây ung thư thì sẽ không bao giờ đi nhuộm. Làm đẹp là để sống đẹp, mà phải sống dai thì mới sống đẹp được, làm đẹp mà chết sớm thì làm đẹp làm gì chứ”.

Còn Trần Ngọc Bội Trân (sinh viên Trường ĐH An Giang) thì chia sẻ đã từng vì nhuộm thuốc giảm giá mà bị ảnh hưởng đến da đầu và phải tốn nhiều thời gian để điều trị.

“Theo em nghĩ, cái gì cũng hai mặt, nhu cầu trong xã hội hiện đại mọi người đều muốn mình đẹp, mái tóc cũng là phần tôn lên vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ. Nhưng em nghĩ là tùy loại thuốc mình sử dụng chứ không phải thuốc nào cũng có thể gây ung thư. Nhưng hiện nay ở thị trường, thuốc nhuộm tóc bán tràn lan, nhiều thuốc không đảm bảo chất lượng và gây hậu quả nghiêm trọng. Làm đẹp là tôn trọng người đối diện, nhưng trước tiên hãy nghĩ đến bảo vệ bản thân đã”, Trân nói.

Không thể không nhuộm Trái lại với quan điểm của nhiều bạn trẻ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh viên Học viện cán bộ TP.HCM) cũng thẳng thắn bày tỏ: “Em thấy chỉ là có nguy cơ bị bệnh thôi, nên không vì vậy mà mình bỏ đi cái mong muốn làm đẹp của mình được. Hơn nữa em nghĩ nếu nhuộm liên tục mới bị bệnh, nên thay vì nói không thì em sẽ giảm tần suất sử dụng thuốc nhuộm. Sống chỉ có một lần thôi mà, quan trọng là làm những gì mình thích, chứ sợ này sợ nọ thì làm sao được”. Còn Nguyễn Trịnh Ngọc Lan (trú tại 96/58 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) đang hành nghề làm tóc tại Q.3, cho biết bản thân làm nghề này nên phải nhuộm tóc thường xuyên, có khi tháng nhuộm mấy lần. “Mình chỉ đang làm thuê cho người khác, nhưng làm nghề này thì ai cũng phải vậy, muốn khách làm thì phải nhuộm để khách thấy, nhìn đẹp khách sẽ làm theo. Vậy nên không thể không nhuộm tóc được”, Lan nói.