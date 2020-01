Nữ cầu thủ Huỳnh Như đạt danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2019

Đào Nguyên Khôi, Phó trưởng Khoa môi trường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Huỳnh Như, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; TS-BS Phạm Quang Thông, Bệnh viện Chợ Rẫy; Nguyễn Thị Hoa và TChiu Hiển Phước, cùng là diễn viên xiếc Nhà hát Hoàng Trung Hiếu, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Lê Đức Anh, Phó giám đốc xưởng chế biến thực phẩm Công ty Cholimex; Ngô Quốc Anh, Bí thư Đoàn khối cơ quan UBND Q.Bình Thạnh; Trần Lê Bảo, cán bộ Đội 6, Phòng PC04, Công an TP.HCM; Nguyễn Thị Thu Diễm, Bí thư Đoàn P.Long Phước, Q.9; Nguyễn Ngọc Hương, Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; Phạm Tường Vân Khánh, học sinh lớp 9, Liên Đội phó Liên đội Trường THCS An Lạc, Q.Bình Tân. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" năm 2019, gồm:, Phó trưởng Khoa môi trường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM;, Đội trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; TS-BS, Bệnh viện Chợ Rẫy;vàcùng là diễn viên xiếc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam;, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM;, Phó giám đốc xưởng chế biến thực phẩm Công ty Cholimex;, Bí thư Đoàn khối cơ quan UBND Q.Bình Thạnh;, cán bộ Đội 6, Phòng PC04, Công an TP.HCM;, Bí thư Đoàn P.Long Phước, Q.9;, Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt;, học sinh lớp 9, Liên Đội phó Liên đội Trường THCS An Lạc, Q.Bình Tân. Được biết, từ 72 hồ sơ, ban tổ chức đã lựa chọn ra 12 gương mặt trẻ để tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2019. Đây là những bạn trẻ có độ tuổi dưới 35, điển hình xuất sắc trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống; từ nghiên cứu, ứng dụng khoa học đến khởi nghiệp, sáng tạo trong cải cách hành chính, kỹ thuật sản xuất, văn hóa nghệ thuật , thể thao… để tuyên dương. Mỗi người ở những lĩnh vực, công việc khác nhau nhưng tựu trung lại đều có những thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo, khát vọng vươn lên và hướng đến mang lại giá trị sống cao đẹp cho cộng đồng.