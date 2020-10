Nữ sinh duy nhất đại diện các trường CĐ khu vực Đông Nam bộ được vinh danh

Để có mặt trong danh sách "vàng" này, Kim Phụng đã trải qua những ngày nỗ lực hết mình trong suốt 2 năm học tập và sở hữu rất nhiều giải thưởng, thành tích tại trường. Phụng từng đạt giải nhì và giải cá nhân xuất sắc hội thi “Tài năng Kinh tế Đối ngoại lần thứ XI - Tuổi trẻ Cofer khởi nghiệp sáng tạo năm 2019", do Trường CĐ Kinh tế đối ngoại tổ chức; giải nhì cuộc thi “Startup Zone 2019” do trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức.

Phụng còn tham gia rất nhiều cuộc thi do các trường ĐH tổ chức, được cấp giấy chứng nhận Top 25, giấy chứng nhận Dự án được yêu thích nhất và đoạt giải cộng đồng tại cuộc thi “ Ý tưởng khởi nghiệp CiC năm 2019” do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức; giấy chứng nhận Top 20 đội xuất sắc bán kết khu vực phía nam của cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam” do Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam tổ chức; giấy chứng nhận đã tham gia cuộc thi “Sáng tạo phần mềm ứng dụng dành cho sinh viên lần 1 - năm 2019” do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức...