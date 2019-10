Nữ sinh làm công nhân, trở lại giảng đường và giành học bổng du học toàn phần

Giấc mơ trở lại giảng đường chưa bao giờ là muộn với Vy Thị My, sinh viên năm 2 Khoa ngữ văn Nga, Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Dù đã có lúc, My tưởng rằng sẽ phải dở dang việc học.

"Người ta cố gắng một thì bản thân phải phấn đấu mười"

Vy Thị My sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Phước Quý (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Bố Vy mất sớm, mẹ thì bị bệnh, gia đình lại đông anh em nên việc My vào học ĐH là rất khó xảy ra.

. Năm 2017, My biết tin mình trúng tuyển vào Khoa ngữ văn Nga (Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM). Nhưng vì gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để cho My đi học, cô đành gác lại giấc mơ của mình

Không từ bỏ, My bảo lưu kết quả và quyết định đi làm công nhân để dành tiền đi học. Sau đó, My tìm được công việc tại một công ty chuyên về cáp quang. Dù làm việc trong môi trường tiếp xúc với keo, cồn rửa máy dập, nhiều rủi ro về sức khỏe , nhưng My luôn cố gắng vượt qua vì nghĩ đến việc phải có tiền để học ĐH.

Nhớ lại những ngày đi làm công nhân để kiếm tiền đi học, My nói: “Ban đầu đi làm, thấy các bạn được đi học ĐH mình tủi thân lắm. Nhưng điều đó cũng là động lực giúp mình cố gắng làm nhiều hơn để thực hiện ước mơ. Người ta cố gắng một thì bản thân phải phấn đấu mười”.

Trong quá trình làm việc, thời gian rảnh, My tự học tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Nga. Dù chưa được học ngành ngữ văn Nga nhưng càng tìm hiểu thì My càng thấy thích tiếng Nga, văn hóa nước Nga.

Năm 2018, Vy Thị My quay lại giảng đường sau một năm đi làm với nhiều niềm vui nhưng cũng không kém phần lo lắng về chi phí học tập. May mắn, đây cũng là lúc My nhận được các suất học bổng dành cho tân sinh viên. Suất học bổng này không những góp phần giúp bản thân cô trang trải học phí mà còn là động lực để My phấn đấu hết mình trong học tập.

Vy Thị My (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn dự thi Olympic tiếng Nga lần 16 NVCC

Giải Nhất Olympic tiếng Nga và học bổng toàn phần

Kỳ thi Olympic tiếng Nga lần thứ 16 được tổ chức từ ngày 2-3.3.2019 dành cho sinh viên các trường ĐH tại Việt Nam là cơ hội để My thử sức, trải nghiệm. My cho biết cô tham dự cuộc thi Olympic tiếng Nga với tâm trạng lo lắng vì chỉ mới là sinh viên năm nhất, vốn tiếng Nga chưa nhiều. Nhưng đó là một cơ hội tốt để My khẳng định mình.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, My còn đi làm thêm nên phải sắp xếp thời gian thật hợp lý. Ngày nào cô cũng tự học, tìm kiếm tài liệu từ sách vở trên mạng. Bên cạnh đó, My còn được sự ủng hộ từ thầy cô, sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên người Nga, đã giúp My tự tin và hoàn thành tốt phần thi.

Với giải Nhất trong Kỳ thi Olympic tiếng Nga lần thứ 16 dành cho sinh viên các trường ĐH tại Việt Nam, Vy Thị My đã giành được suất học bổng toàn phần của Chính phủ Liên bang Nga tài trợ trong 5 năm. Ngôi trường mà My lựa chọn là Trường ĐH Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. My tâm sự: “Vì được học nhiều ngoại ngữ, văn hóa cùng với tiếng Nga, nên mình chọn học ngành Quan hệ quốc tế để có cơ hội trau dồi kiến thức và nâng cao khả năng giao tiếp”.