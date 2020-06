Phi công người Nga rơi xuống vực ở Yên Bái: 'Nếu anh ấy có thêm 15 m'

Vì sao phi công người Nga gặp nạn ở Yên Bái? Anh Trần Hoàng Kim cho hay nhìn vào clip phi công người Nga gặp nạn ở Yên Bái, anh có thể chỉ ra 3 điểm sai nguyên lý căn bản của phi công này. Thứ nhất, trước khi cất cánh, tín hiệu gió từ các ống gió trên bãi cất cánh đang chỉ ngược nhau, và ống gió góc phải của bãi đang chỉ hướng gió bất thường. Đây là dấu hiệu của không khí nhiễu động, thường chỉ diễn ra trong vài chục giây rồi sẽ qua đi. Phi công “cứng” mới cất cánh trong điều kiện này. Thông thường tôi sẽ chờ khoảng nửa phút, nếu điều kiện trở lại bình thường thì mới cất cánh. Thứ 2, khi vừa bay ra, cánh dù có truyền các thông điệp cảnh báo nhẹ về vùng nhiễu động phi công đang bay đến. Chúng ta có thể thấy dù lắc lư, và 2 mép cụp nhẹ. Đây là lúc chúng ta buộc phải bay thẳng ra vùng thung lũng rộng, nơi có chênh cao lớn so với núi, cụ thể là phi công nên rẽ trái. Vừa tránh vùng nhiễu động, mà vừa cho dù có khoảng không để phục hồi nếu sụp. Rất tiếc, phi công không đọc được dấu hiệu này, hoặc có thể tham lấy độ cao nên đã bỏ qua dấu hiệu và đi thẳng vào khu vực nhiễu động mạnh hơn và là nơi có chênh độ cao rất ít. Thứ ba, mọi thời điểm trong chuyến bay, phi công luôn phải nắm được độ cao so với núi của mình và đưa ra hành động phù hợp. Ở trường hợp này, phi công người Nga đang ở vùng chắc chắn không đủ thời gian cho dù chính phục hồi. Do đó, ngay khi collapse (sụp), cần ném dù phụ ngay lập tức. Theo đánh giá qua thị giác của tôi, từ điểm bắt đầu collapse đến lúc tiếp đất, phi công có khoảng 20-30 m. Đây là độ cao dù phụ có thể không kịp mở 100%, nhưng chắc chắn sẽ mở được một phần, và sẽ giảm đáng kể lực va chạm. Nếu người chơi dù lượn tuân thủ tất cả các nguyên tắc an toàn, sự cố dẫn đến chấn thương là gần như không thể xảy ra.