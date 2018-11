'Quái lạ' như... tiến sĩ Lê Thẩm Dương: Đừng lấy mình làm chuẩn để đi soi người khác

Theo ông Dương, ở Việt Nam hiện nay thường có 4 kiểu người: Một là làm thuê, bỏ sức để làm thuê cho ý chí của người khác. Sau đó tiếp tục đi học để được lên lương, nhưng vẫn làm thuê. Về hưu nhận được khoản lương cao, chỉ vậy thôi nhưng rất tự hào. Hai là dám nghĩ dám làm, vượt ngưỡng bản thân. Không chấp nhận làm theo ý chí của người khác mà làm theo ý chí của chính bản thân họ. "Tôi nói thật, tôi phục những người này hơn vạn lần so với những tiến sĩ làm thuê. Họ dám từ bỏ công việc để mở quán cà phê, về quê chăn lợn, vừa làm tăng GDP, vừa giúp cuộc sống cá nhân và giúp xã hội giàu hơn", ông Dương nói. Ba là làm bằng sức não, họ thuê người khác làm cho họ. Và bốn, là họ trở thành ông chủ đúng nghĩa, tạo ra được dòng thu nhập thụ động, đạt được tài chính tự do, nhờ đó có tự do cá nhân. Thế ông Dương đang thuộc kiểu nào? "Tôi ở cả bốn loại ấy. Thế mới là diệu nghệ", tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói.