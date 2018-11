Sinh viên 5 tốt là tài sản quý: Làm 'sếp' sau 2 năm ra trường

Sinh viên 5 tốt ” từ trường ĐH. Đào Việt Bách (24 tuổi) tốt nghiệp năm 2016 ngành tài chính ngân hàng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng anh đã được nhận vào làm việc tại FPT Software ngay từ khi đang làm đồ án tốt nghiệp ĐH. Chia sẻ về thành công này, Bách cho biết nhờ vào danh hiệu “” từ trường ĐH.

Tôi không phải là người đặc biệt xuất sắc, nhưng tôi luôn cố gắng và nỗ lực

hết mình để có thể hoàn thành tốt nhất những gì mình đã lựa chọn

Khi học ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Đào Việt Bách là Phó chủ tịch Hội Sinh viên (SV), Trưởng ban Hỗ trợ SV và là Ủy viên BCH Đoàn trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

“Tôi không phải là người đặc biệt xuất sắc, nhưng tôi luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt nhất những gì mình đã lựa chọn”, Bách nói.

Suốt 4 năm học, Bách tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện cho 30.000 SV toàn trường. Tổ chức các chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ SV trong học tập. Mặc dù bận hoạt động phong trào, nhưng kết quả học tập của Bách cũng đạt “kỷ lục” với nhiều học kỳ có điểm tổng kết tuyệt đối 4,0. Bách tốt nghiệp ĐH với danh hiệu thủ khoa.

Bách cho biết các tiêu chí thuộc danh hiệu SV 5 tốt, rất phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Đồng thời, danh hiệu này khi được các nhà tuyển dụng biết đến thì đều tin cậy và đánh giá cao.

Bách còn là chủ nhân của nhiều học bổng như: Quỹ giao lưu quốc tế VN - Hàn Quốc "KF - Samsung", học bổng HBG của Tập đoàn HB, học bổng "Vinh danh SV tài năng" của Trung tâm đào tạo nguồn lực Việt...; đoạt giải ba SV nghiên cứu khoa học cấp trường; giải thưởng "Lãnh đạo trẻ tương lai" của T.Ư Đoàn… "5 tốt không phải chỉ là danh hiệu mà là quá trình phấn đấu của một cá nhân trên tất cả các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Vì vậy, khi đạt danh hiệu thì cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành một nhân sự tốt cho các nhà tuyển dụng", Bách nói.

Bách cũng cho biết, chính thước đo của SV 5 tốt đã cho anh kinh nghiệm để đánh giá, nhìn nhận con người và khi về FPT Software, anh được đảm nhiệm công việc tuyển dụng nhân sự. Hiện công việc của Bách là tuyển dụng SV mới ra trường, lập trình viên (IT) có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tham gia các chương trình đào tạo “tân binh” và làm việc tại các dự án của công ty; tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông - tuyển dụng của công ty.

Đặc biệt, với nỗ lực của mình, Bách tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong công việc như: "Nhân viên mới xuất sắc - Rookie of the Year" - FPT Software, 2016; "Nhân viên xuất sắc - Best Performance" - FPT Software, 2017; giải nhì lĩnh vực tuyển dụng HR Contest - Tập đoàn FPT, 2017. Năm 2018, Bách được giao trọng trách là Trưởng bộ phận tuyển dụng Fresher của FPT Software Hà Nội.

Điều đáng nói là Bách xuất thân từ nông thôn (xã Như Quỳnh, H.Văn Lâm, Hưng Yên), bố là quân nhân, mẹ là giáo viên đã về hưu. Có được thành công ngày hôm nay chính là nhờ sự rèn luyện, phấn đấu không ngừng của một cựu SV 5 tốt, Bách tâm sự chưa bao giờ nuối tiếc khi đã dành những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho các hoạt động của Hội SV.

“Cần truyền thông mạnh mẽ hơn nữa về danh hiệu “SV 5 tốt” để SV, nhà trường và nhà tuyển dụng thấy được lợi ích từ danh hiệu này. Đặc biệt, Hội SV các trường cần thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp để có nhiều hoạt động bổ ích hướng tới SV, giúp họ thuận lợi khi tìm kiếm việc làm”, Bách bày tỏ.