Tài xế Grab 18 tuổi bị sát hại: Sinh viên đối mặt nhiều nguy hiểm khi đi làm thêm

"Có lần về gần đến nhà trọ, em bị 2 thanh niên chặn đường xin tiền. Vì sợ nếu không cho sẽ bị chúng đánh nên em ngoan ngoãn đưa số tiền làm thêm vừa lãnh được cho chúng”, Minh kể lại.

Lần thứ 2 Minh còn bị mấy tên cướp dùng kim tiêm để ép đưa tiền. Cũng may chúng chỉ dọa, Minh đưa tiền xong thì chúng đi luôn. Dù 2 lần rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng Minh cho biết mình vẫn phải đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ, không thể khác được. “Em rút kinh nghiệm chọn đường đông hơn để đi. Đoạn nào vắng thì chạy nhanh hơn", Tính chia sẻ.

Trong khi đó, Lương Tấn Tài, sinh viên năm 3 Trường ĐH Tài chính - Marketing lại suýt bị “đổ máu” trong quán nhậu. Tài làm phục vụ tại một quán ăn trên đường Hoàng Sa. Ở đây, khách nam nhậu rất nhiều và thường say xỉn. Tài kể: “Lần đó, một vị khách xỉn mà cứ đòi bạn nữ phục vụ ngồi uống bia cùng. Em thấy tội bạn nữ nên ra nói là 'anh thông cảm bạn ấy không biết uống bia, để em uống thay', liền bị anh đó cầm chai bia đập lên đầu. May là em né được. Anh ta đứng dậy đấm em một cái rồi văng tục. Quản lý quán và mọi người trong bàn nhậu can ngăn anh ta mới thôi”.