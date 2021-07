Tâm sự của anh CSGT sau vụ ‘tuýt còi’ phạt cô gái đưa mèo đi chữa bệnh

Tôi bị lăng mạ, gia đình tôi bị khủng bố tinh thần

Tôi muốn chia sẻ lại sự việc xảy ra vào ngày 13.7 khi ‘tuýt còi’ yêu cầu hai người trẻ đưa mèo đi chữa bệnh dừng xe với tư cách thật tâm và thật lòng. Quả thật từ chiều đến giờ (23 giờ 30 đêm 13.7 - PV) có nhiều người gọi điện chửi tôi, lăng mạ bằng tin nhắn, cuộc gọi, khủng bố tinh thần đến cả gia đình nhà tôi.

Thiếu tá Đức (bên trái) làm nhiệm vụ điều tiết giao thông hỗ trợ thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT vừa qua NVCC

Tôi vẫn cam tâm, vẫn chịu đựng và sẽ không bao giờ chặn bất kỳ số của ai. Tôi vẫn sẵn sàng đối diện với sự thật và đối diện với những gì khó khăn vất vả. Vì suy cho cùng, đối với tính mạng của mình, mình cũng cảm thấy không sợ nguy hiểm thì đối với sự phản ứng của người dân hay là phản ứng của cộng đồng mạng trong việc chửi bới, lăng mạ mình thì mình cũng chấp nhận được, chịu đựng được.

Đầu đuôi câu chuyện của sự việc vừa qua như thế nào thì tôi vẫn không bao giờ né tránh. Tôi vẫn sẵn sàng đối mặt những khó khăn, thử thách, thậm chí nguy hiểm ngoài đời thường này. Vì công việc của những người tuyến đầu hàng ngày phải đối diện trực tiếp với cái chết, với nguy hiểm cận kề. Nên trong sự việc này người ta có chửi mình, mình cũng vui lòng, vẫn vui vẻ. Còn sự việc đã xảy ra có đúng có sai như thế nào thì có cơ quan chức năng, cơ quan lãnh đạo của tôi, đồng thời cơ quan nhà nước phán xét.

Đừng vì một nhu cầu cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng

Sự việc cụ thể diễn ra vào sáng 13.7. Thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Công an thành phố về việc thực hiện Chỉ thị 16, trong đó có việc thực hiện giãn cách thì hôm nay tôi có tham gia phối hợp chốt làm công tác xử phạt những người đi ra đường không có lý do chính đáng. Thực ra mà nói thì theo Chỉ thị 16, lực lượng cũng làm rất là nghiêm. Và chốt tôi làm nhiệm vụ gồm có lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường và dân phòng. Trong đó tôi là lực lượng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm là khi thấy những đối tượng trong hình dáng có thể là đi chơi thì có trách nhiệm dừng phương tiện lại. Vì trong thời gian vừa qua trên địa bàn TP.Tân An, mặc dù đã những quy định thực hiện các lệnh giãn cách nhưng hàng đêm, hàng ngày như hiện nay có rất nhiều thanh thiếu niên điều khiển phương tiện đi chơi vòng vòng. Chính vì vậy mà chúng tôi ngoài việc thực hiện công tác phòng chống dịch thì hàng đêm vẫn đi làm công tác phòng chống đua xe rất vất vả, rất là nguy hiểm.

Không ai biết hai bạn này là ai, nếu như hai bạn không lên mạng tự nhận là mình và mèo có liên quan

Thế nên sáng 13.7, khi phát hiện hai em đó ôm con mèo đi đường thì tôi dừng phương tiện để cho tổ công tác kiểm tra vì đó là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông . Tôi ra lệnh dừng phương tiện hai em đưa mèo đi chữa bệnh.

Từ lâu nay thì tôi cũng tích cực làm tốt trong công tác về tuyên truyền. Thực sự mà nói thì hiện tại tôi đang được viết bài gương người tốt việc tốt vì thời gian qua làm tốt công tác về tuyên truyền và tham gia tốt phòng chống dịch. Kể cả sử dụng Facebook, Zalo để làm công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

Thì ngay lúc đó, trong tâm khảm của một người thực hiện làm nhiệm vụ tuyến đầu thì chỉ với một mục đích cao cả duy nhất là bằng mọi giá, bằng mọi hình thức, bằng mọi phương tiện làm sao để người dân và một số thanh thiếu niên phải biết được quy định của nhà nước, các khung hình phạt để răn đe, giúp mọi người thực hiện chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch . Không thể vì một lý do đơn giản, một nhu cầu đơn giản của cá nhân mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe , tính mạng của trực tiếp người đó và cả cộng đồng. Và đừng vì một lý do đơn giản, nếu không cẩn thận thì có thể biến Việt Nam thành một nước Ấn Độ thứ hai. Nhất là trong thời điểm vừa qua, dịch bệnh tăng lên liên tục ở các địa phương. Trong đó những ca F0 lang thang ở ngoài rất nhiều. Thực tế thấy rằng hai bạn đó đưa mèo đi chữa bệnh như vậy là rất nguy hiểm.

Tôi có thể chết nhưng tôi muốn cộng đồng khỏe mạnh

Tôi từng nói chuyện với nhiều người đã từng chửi tôi, nhưng tôi vẫn không phản ứng gì hết. Tôi vẫn chúc người ta an lành bằng cái tâm huyết của người ở tuyến đầu. Tôi có thể chết trước các bạn, tôi có thể hy sinh, tôi có thể bị nhiễm trước các bạn vì chúng tôi là Cảnh sát giao thông hàng ngày trực đứng chốt phải tiếp xúc hoàn toàn với những người từ những địa phương đến. Và trong những người đó không biết chừng bị dịch bệnh. Thế nên trong thời gian vừa qua, kể từ có khi dịch đến nay, tôi thậm chí không dám về tới nhà luôn, sau hết ca trực là về cơ quan ngủ vì sợ lây cho người nhà. Tôi vẫn nói với mọi người là bản thân tôi có thể chết nhưng tôi muốn người nhà tôi không bị lây nhiễm và tôi muốn cộng đồng đều được khỏe mạnh.

Trong yếu tố cấp bách, tôi muốn bằng mọi phương tiện, bằng mọi cách để càng nhiều người biết càng tốt. Khi thấy hai bạn đó ôm mèo đi ngoài đường thì tôi ra hiệu lệnh đừng phương tiện lại, và trong khi tổ làm việc thì việc sử dụng hình ảnh hai bạn đó đã đeo khẩu trang bịt kín và tôi cũng không thông tin về danh tính, địa chỉ... của hai bạn, nên việc quay hình và đăng cấp thiết lúc đó cũng chỉ dừng lại ở mục đích phục vụ cho công tác tuyên truyền về chuyên môn mà thôi. Vì tôi là cán bộ tuyên truyền của Đội CSGT, bấy lâu nay tuyên truyền tại tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… trên địa bàn toàn thành phố. Nên tôi biết cách để xử lý tình huống để không vi phạm đến quyền riêng tư, vì thế không thể nói là tôi xúc phạm đến danh tính người bị quay đăng. Nếu như sau khi sự việc xảy ra, hai bạn đó không tự đăng lên mạng và tự nhận mình là người và mèo có liên quan, thì cộng đồng mạng cũng không biết hai bạn là ai.

Đó là chưa nói đến việc hai bạn này vi phạm Luật Giao thông, khi kiểm tra không có một loại giấy tờ nào (giấy đăng ký mô tô, xe máy; giấy phép lái xe…).

Tôi chỉ xét về hành vi vi phạm của hai bạn đó ra đường như thế là đã sai. Thực ra tôi cũng không hề biết hai bạn đó là ai. Và mục đích duy nhất của tôi như thế. Còn về chuyện đúng chuyện sai thì để cho cơ quan chức năng phán xét. Còn cộng đồng mạng chửi thì tôi vẫn cam tâm, lắng nghe cả những lời cả góp ý, cả chỉ trích. Tôi vẫn mong mọi người được bình an. Tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cơ quan, lãnh đạo, nhân dân nếu những gì tôi làm là sai.

Sau khi dịch hết, tôi sẵn sàng tặng bạn đó một con mèo Thiếu tá Đức cũng chia sẻ: "Có những ý kiến cho rằng ‘do tôi làm chết con mèo’. Tôi cũng thắc mắc là vì sao tôi lại làm chết con mèo?. Còn nếu như mà các bạn đó nghĩ rằng con mèo đó quý giá, và tính mạng của con mèo cao bằng cao tương đương với tính mạng con người thì điều đó cần phải xem xét lại. Dù tôi là một người không ăn thịt chó, thịt mèo, thịt trâu... tôi cũng không thích mèo, nhưng sau khi dịch bệnh thì tôi sẽ sẵn sàng gặp lại bạn đó và tặng bạn đó một con mèo".

Tôi cũng nghĩ là trong bối cảnh mà tỉnh Long An, TP.Tân An các cơ sở y tế đều quá tải, thậm chí không nhận những trường hợp bệnh bình thường, chỉ nhận những trường hợp cấp cứu. Mà có những trường hợp cấp cứu phải đi tới đi lui rất nhiều lần, đến rất nhiều bệnh viện mới được nhận cấp cứu. Thế nên việc đưa mèo đi chữa bệnh như thế thì không nên.