Thông điệp '3T' trong chống dịch Covid-19 là gì, sao bạn trẻ phải quan tâm ?

Sáng 11.6, T.Ư Đoàn tổ chức phát động chiến dịch theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, và các Bí thư T.Ư Đoàn. Tại lễ phát động Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện tốt thông điệp “3T” trong tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch Covid-19.

Tiên phong, tương trợ, thích ứng

Ban tổ chức cho biết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai với 5 nội dung, bao gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh dành cho sinh viên; Hoa phượng đỏ dành cho học sinh THPT; Hành quân xanh dành cho đoàn viên khối lực lượng vũ trang; Kỳ nghỉ hồng dành cho đoàn viên khối công nhân viên chức. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nội dung phòng chống dịch Covid-19 được chú trọng trong thiết kế các hoạt động cụ thể ở các cấp bộ Đoàn, Hội.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết đây cũng là thời điểm để tuổi trẻ Việt Nam đồng sức, chung lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ - toàn dân, toàn quân chung tay phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, bên cạnh thực hiện các nội dung tình nguyện truyền thống, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện tốt thông điệp “3T” trong tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch.

Theo anh Huy, chữ T đầu tiên là “Tiên phong”: Đoàn viên, thanh niên hãy xác định tư thế đi đầu, sẵn sàng tham gia vào các lực lượng phòng chống dịch. Các y, bác sĩ trẻ hãy tình nguyện trong tham gia các đội hình tuyến đầu chống dịch như: điều trị, khoanh vùng, lấy mẫu, tham gia hoạt động chuyên môn trong các vùng tâm dịch; thanh niên quân đội, công an hãy đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong tổ chức cách ly, giãn cách các địa phương, đơn vị khi có yêu cầu, bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn chặn nhập cảnh trái phép; các bạn sinh viên trường y dược hãy đi đầu trong các đội hình tình nguyện truy vết, hỗ trợ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm; thanh niên các khối đối tượng khác hãy đi đầu trong tham gia các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch…

Chữ T thứ 2 là “Tương trợ”: Đoàn viên, thanh niên cần đề cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ nhân dân cùng vượt qua khó khăn do đại dịch. Hãy sẵn sàng đóng góp nguồn lực của mình dù giá trị chỉ là một phần ăn sáng để tham gia phòng chống dịch. Tích cực tuyên truyền và đóng góp tích cực cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19; tham gia các tổ hậu cần hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, tham gia thu hoạch mùa màng cho nhân dân bị cách ly, giúp nhân dân tiêu thụ nông sản; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn , sinh viên ở ký túc xá ở địa phương thực hiện giãn cách…

Chữ T thứ 3 là “Thích ứng”: Theo khuyến nghị của giới chuyên môn, chúng ta không thể xóa sổ được dịch bệnh Covid-19 trong thời gian ngắn sắp tới. Vì vậy, thích nghi với điều kiện mới là yêu cầu để chúng ta thực hiện mục tiêu kép, từng bước chiến thắng đại dịch. Đồng hành với những sự thích ứng đó, tổ chức Đoàn, Hội cần chuyển đổi nhanh các hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện, góp phần giải quyết một số nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên...

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao kinh phí hỗ trợ cho các công trình thanh niên trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Tình nguyện đi hết dịch mới về

Ban tổ chức cho biết để hưởng ứng chương trình, ngay trong buổi phát động, đã có 138 điểm hoạt động tình nguyện trên toàn quốc với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên. Tại chương trình, ban tổ chức đã kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc để giao lưu với các tình nguyện viên.

Tại chương trình phát động, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã trao tặng 27 công trình thanh niên cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc với tổng kinh phí của các công trình, hoạt động là hơn 16 tỉ đồng.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, nơi đang là điểm nóng của dịch Covid-19 , anh Hoàng Hải Đăng, Trưởng đoàn tình nguyện số 3 của Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết đoàn đã đến hỗ trợ công tác chống dịch ở Bắc Ninh từ ngày 1.6. Tại đây, đoàn tham gia lấy mẫu cộng đồng, truy vết, tiêm chủng, xét nghiệm... Đoàn đã hoạt động bất chấp khó khăn về thời tiết và tính chất công việc luôn khẩn cấp, thường trực và đa dạng, với nhiều yếu tố nguy cơ nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng, quyết tâm tham gia cùng cả nước chống dịch.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh và bác sĩ Phạm Minh Hiệu (Trường ĐH Y Dược TP.HCM) cũng có những giây phút giao lưu đầy cảm xúc với các đoàn viên thanh niên trên cả nước. Bác sĩ Nguyệt Anh cho biết hiện đoàn tình nguyện đang ở khu điều trị F0 và tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang đang dần được kiểm soát, nên tinh thần anh em rất phấn khởi, hy vọng sớm chiến thắng để về đoàn tụ với gia đình. “Đây là cuộc chiến không có tiếng súng nhưng cũng có những người đã hy sinh. Vì vậy, tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy tinh thần xung kích của mình, tình nguyện tại chỗ, tham gia tất cả các hoạt động, chung tay góp sức để dịch bệnh sớm được đầy lùi”, bác sĩ Nguyệt Anh nhắn nhủ.

Bác sĩ Phạm Minh Hiệu, người đã cạo trọc đầu trước khi đi tình nguyện gây xúc động trong cộng đồng mạng, cho biết hiện tóc anh đã dài và nếu thời gian tới dịch chưa ổn thì sẽ cạo tiếp để ở đây chống dịch. "Anh em mặc đồ bảo hộ nóng quá nên cũng cạo hết rồi. Hình ảnh tôi cạo tóc chỉ là hạt cát sa mạc nhưng lại có sức lan truyền mạnh mẽ đến vậy. Tôi muốn từ hình ảnh đó để không chỉ đoàn viên, thanh niên mà mọi người cần có ý thức cao hơn, để công cuộc chống dịch sớm thành công”, anh Hiệu nói.

Một số điểm mới của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 là xác lập 12 chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm nội dung chính của chiến dịch. Trong đó: sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 150.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn; xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe , chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mạn tính cho 200.000 người dân; trồng mới 2 triệu cây xanh. Xây dựng mới 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên… Đặc biệt, chiến dịch sẽ tổ chức 6 ngày hoạt động cao điểm đồng loạt trên toàn quốc.