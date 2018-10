Thú vui quay về quá khứ của người trẻ

Mình thích chiếc bàn máy may này, lần nào đến mình cũng chọn chỗ này để ngồi. Cảm giác nhớ cái bàn may của bà nội mình ngày xưa, mỗi lần tết đến là bàn may của nội hoạt động hết công suất vì phải may cho đàn cháu mỗi đứa một bộ đồ mới