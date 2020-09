Thường thức & Chia sẻ: Cuối tuần bạn làm gì ?

Bạn, một người sôi nổi, quảng giao khiến tôi bất ngờ khi cho rằng sống “tĩnh” như tôi mới là hay, bởi bạn cũng muốn như tôi mà không được. Công việc cứ cuốn lấy bạn, thời gian không cho phép, khách hàng giục giã và nhiều lý do cản trở bạn sống chậm , dù chỉ vài khoảnh khắc trong cuối tuần.

Tôi thấy như vừa được an ủi, như một cách AQ để tự cân bằng vì lắm lúc chỉ thèm tất bật ngược xuôi những ngày cuối tuần như bạn, để thấy mình quan trọng, hay chí ít sự hiện diện của mình giữa cuộc sống hối hả này còn có ý nghĩa chứ không chỉ nhàn nhạt trôi đi. Tôi từng thấy mình kém cỏi khi giữa những cuộc hẹn hiếm hoi, bạn liên tục điện thoại giải quyết công việc, còn say sưa nói về những dự án mới chỉ nghe mấy con số thôi đã ngợp, trong khi tôi cứ nhẩn nha với những thói quen “làm đẹp tâm hồn”. Tưởng chừng nếu chẳng may sớm rời bỏ thế giới này, sự vắng mặt của tôi cũng chẳng khiến ai đó nhận ra.