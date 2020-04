Trồng bắp thu nhập trăm triệu mỗi năm

Bắp nữ hoàng đỏ trái to, hạt giòn và ngọt, năng suất cao. Tuy nhiên, do nguồn giống khan hiếm, phải nhập từ Thái Lan nên người dân chỉ mới trồng quy mô nhỏ ở một số tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Riêng tại An Giang, anh Phương là một trong những người tiên phong trồng loại bắp này và thành công.