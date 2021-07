Trung uý công an 'hoá thân' thành sĩ tử làm bài văn tốt nghiệp 10 trang giấy

Phan Đức Lộc, 26 tuổi, trung úy công an đang công tác tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa gây “sốt” mạng xã hội khi đăng tải bài làm môn ngữ văn theo đề thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trung úy công an trẻ tuổi đã “hóa thân” thành chính mình gần 10 năm trước, trở lại làm một sĩ tử, để có bài cảm nhận dài 10 trang giấy về bài thơ Sóng của nữ nhà thơ Xuân Quỳnh. Sau chưa đầy 24 giờ, bài văn với nét chữ ấn tượng của chàng trai này đã nhận nhiều lượt tương tác, chia sẻ của dân mạng.

Không phải ngẫu nhiên mà bài làm văn của 9X đang công tác trong lực lượng công an nhân dâ được yêu thích. Chàng trai này còn có một sở thích đặc biệt với loạt thành tích ấn tượng.

Trung úng công an là “fan” của nhà thơ Xuân Quỳnh

“Mở bài trơn tru khiến tôi nhập cuộc trôi chảy” là chia sẻ của Đức Lộc với phóng viên Báo Thanh Niên khi nói về quá trình làm bài văn dài 10 trang giấy.

“Tôi rất yêu thơ Xuân Quỳnh nên hầu như tôi không gặp khó khăn nào cả. Vì kiến thức cơ bản về chương trình ngữ văn THPT qua nhiều năm đã bị rơi rụng đi nhiều nên tôi chỉ biết tưởng tưởng mình đang lặng lẽ đứng trước biển trong một buổi chiều nhiều gió để chiêm nghiệm, cảm nhận. Và rồi, tôi gần như đã viết liền một mạch theo dòng suy nghĩ và cảm xúc đầy bản năng ấy”, Lộc nói.

Phần mở bài của trung úy công an được bạn bè cảm nhận là "đúng giọng chuyên văn" NVCC

Anh chàng 9X quê tỉnh Nghệ An đã quyết định “hóa thân” thành sĩ tử vì lời thách thức của cô em họ, cũng là một thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, cùng một số lời động viên của bạn học cũ. Trung úy công an hoàn thành bài nghị luận văn học trong khoảng 2 giờ.

Bài văn dài 10 trang giấy khiến bạn bè "choáng váng" Ảnh chụp màn hình

Muốn thử thách bản thân, Đức Lộc không tham khảo bất cứ nguồn tài liệu nào trước khi viết. Anh chàng nói: “Đến giờ, tôi vẫn còn thuộc Sóng và khá nhiều bài thơ tình của Xuân Quỳnh cũng như của các nhà thơ khác. Thế nên, theo một cách rất đỗi tự nhiên, tôi đã đắm chìm vào đó để phân tích, cảm nhận, mở rộng vấn đề”. Sau khi hoàn thành, Đức Lộc cảm thấy ưng ý với bài làm mặc dù chưa so với các bài giải.

“Hóa thân” thành sĩ tử để thấu hiểu khó khăn của các thí sinh năm nay

Gần 10 năm trước, Đức Lộc từng dự thi khối C với ba môn: Văn, sử, địa. Năm ấy, do một sơ suất nhỏ nên anh bị chấn thương ở ngón tay cái ngay trước giờ bước vào thi môn văn. Vì vậy, thay vì viết dài, anh thay đổi chiến thuật viết ngắn gọn và cô đọng. Nhưng cuối cùng thì bài thi năm đó vẫn là bài văn dài nhất nhì trong phòng thi.

“Cuối cùng, tôi đã bước ra khỏi phòng thi trong tâm trạng “thòm thèm” giấy với suy nghĩ, giá không bị đau tay, hẳn tôi sẽ còn “phiêu” hơn nữa. Kết quả, tôi đạt điểm khá môn văn và may mắn đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân”, Đức Lộc kể lại.

Đức Lộc )thứ hai từ phải) là đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam, lần thứ III, năm 2020 NVCC

Hiện tại, anh đang là cán bộ Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đồng thời là cây bút trẻ đang chập chững trên con đường sáng tác, đã xuất bản một số cuốn sách và đạt được vài giải thưởng văn chương nho nhỏ.

Lý giải về lý do chọn ngành công an, anh cho biết: “Tôi chọn nghề Công an theo định hướng của gia đình và chọn nghiệp viết lách vì niềm đam mê từ hồi thơ bé. Hai mảnh ghép ấy luôn bổ sung, hỗ trợ cho nhau giúp tôi từng ngày hoàn thiện bản thân mình hơn”.

Nhờ việc “hóa thân” thành một sĩ tử, trung úy công an chia sẻ thấu hiểu hơn những khó khăn mà các thí sinh gặp phải khi làm bài thi năm nay. “Để cảm nhận sâu về bài thơ Sóng, bên cạnh những kiến thức đã được học, người viết cần có sự trải nghiệm đủ thâm trầm, đủ lắng đọng trong tình yêu - điều mà ở độ tuổi mười tám, đôi mươi của các em và ngay cả tôi bây giờ cũng khó mà có được”, anh nói.

Thành tích "khủng" trong văn chương

Ngoài đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, Đức Lộc còn là hội viên Hội VHNT tỉnh Điện Biên; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Anh cũng là đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam, lần thứ III, năm 2020.

Chàng trai 9X này đã có hơn 200 tác phẩm thơ, truyện ngắn, tản văn, lý luận phê bình văn học, bài báo đăng tải trên các báo và tạp chí: Nhân dân hằng tháng, Nhà văn và Tác phẩm, Văn nghệ, Văn nghệ Công an, Văn nghệ Quân đội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tiền phong, Tuổi trẻ, Làng Việt, Giáo dục và Thời đại , Pháp luật và Xã hội, Phụ nữ Việt Nam...

Những cuốn sách Đức Lộc đã xuất bản NVCC

Hiện anh đã xuất bản được 5 đầu sách thuộc các thể loại truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết và nhận hàng chục giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi sáng tác văn học trẻ khác nhau. Nhắc đến Phan Đức Lộc, bạn bè bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng sáng tác văn chương ở chàng trung úy công an trẻ tuổi.