Túi an sinh giúp người dân vượt qua khó khăn

Anh Doãn Trường Quang, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh của T.Ư Đoàn trong thời gian qua để hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch, tổ chức Đoàn, Hội ở TP.HCM đã thực hiện các thư ngỏ vận động, mời gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ các phần quà để tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương, cho biết: “Hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh của T.Ư Đoàn, chúng tôi đã vận động 267.480 túi an sinh để tặng cho những đối tượng khó khăn trong dịch Covid-19 . Song song đó, chúng tôi còn trao tặng 9.080 túi thuốc F0 cho các trường hợp bệnh nhân Covid-19”.

Chia sẻ về phương thức triển khai chương trình này trong thời gian qua, anh Doãn Trường Quang nói: “Ngoài số 2.000 túi an sinh trong chương trình Triệu túi an sinh của T.Ư Đoàn triển khai, Thành đoàn TP.HCM cũng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động hơn 58.000 túi an sinh hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng giá trị gần 32 tỉ đồng”.