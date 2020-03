Ùn ùn tiếp tế trong mùa dịch Covid- 19: Hãy tập cho con tính thích nghi

Sáng ngày 21.3, tại khu A Ký túc xá ĐH Quốc Gia TP.HCM, nhiều phụ huynh đã chen nhau, ùn ùn tiếp tế đồ ăn, thức uống cho con của mình. Có nhiều bậc cha, mẹ liên tục đem đồ cho con đủ bữa sáng, trưa, chiều, kể cả đem tủ lạnh, ti vi để có mà sử dụng dẫu cách ly có 14 ngày để tránh dịch Covid- 19.

Ông già U80 đội nắng chờ tiếp tế cho con cách ly ở Ký túc xá ĐHQG

Việc tiếp tế đồ dung cho con cái của mình vô tình làm áp lực lên đôi vai của bác sĩ, tình nguyện viên Ảnh: Tấn Đạt

“Việc "tiếp tế" thể hiện tình yêu thương của gia đình nhưng lại gây hệ luỵ không tốt cho công tác chăm sóc và bảo vệ. Nhưng tập trung nơi đông người dẫn đến tình trạng lây nhiễm Covid- 19, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như an ninh khu vực, gây phiền nhiễu đến nhiệm vụ của các bộ phận có thẩm quyền. Hơn nữa, việc tiếp tế tụ tập đông người vô tình dễ làm lây nhiễm chéo dịch bệnh. Do đó, chúng ta nên động viên các gia đình có niềm tin vào Nhà nước, cán bộ y tế và đặc biệt động viên họ tin vào khả năng thích nghi mọi hoàn cảnh của con em mình. Trước ranh giới sự sống và cái chết, con người sẽ mạnh mẽ phi thường. Hãy cho phép người thân của mình gia tăng khả năng đối mặt với nghịch cảnh để họ nâng cao sức đề kháng, đủ khỏe mạnh để chống chọi với virus”, Chuyên gia giáo dục Nguyễn Khánh Chi, công tác tại Công ty phát triển giá trị sống TP.HCM cho biết.

Còn anh Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia tâm lý tại Công ty giáo dục Tomorrow Land TP.HCM, cho biết các bậc làm cha, mẹ luôn yêu thương con cái của mình, nhưng không phải yêu thương bằng sự bảo bọc che chở mãi. Yêu thương con cái có thể bằng việc làm giúp con cái thể hiện được sự thích nghi với nhiều môi trường hoàn cảnh khác nhau. Qua đó, con cái ý thức được việc mình làm, biết điều chỉnh và thích nghi một cách hợp lý nhất mà không ỷ lại, dựa dẫm vào người thân hay gia đình để con tự lớn lên, tự tiếp xúc, va chạm với thực tế và trưởng thành lên từng ngày...

“Việc cách ly phòng chống dịch Covid- 19 trong các khu cách ly tập trung vẫn được diễn ra theo đúng quy trình và các chế độ ăn uống của cơ quan y tế; Các bạn có thể nghĩ rằng đây là dịp để mình có thể nghĩ ngơi, dịp để có cơ hội trao đổi, kết bạn và có những ngày cách ly thật ý nghĩa: Biết tự giặt đồ, biết dọn dẹp phòng... Và 14 ngày đó thật ý nghĩa khi mình biết tự làm các công việc cá nhân thay vì ở nhà ba mẹ hoặc gia đình làm thay... Ba mẹ hãy là người đồng hành thay vì tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm liên tục cho con. Hãy thay bằng cách làm khác, hay hơn, ý nghĩa hơn bằng việc gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tình hình và động viên con cái. Đó thực sự là điều cần thiết nhất để con cái có thể tự lập và thích nghi.

Nhiều phụ huynh đội nắng để tiếp tế cho con mình Ảnh: Tấn Đạt

Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM, cho biết các bạn trẻ hãy hiểu rằng các bạn từ các vùng dịch Covid- 19 trở về thì nhà nước đã khoanh vùng kiểm soát và có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý nên gia đình hãy yên tâm. 14 ngày tại khu cách ly cũng là thời gian suy ngẫm lại chính mình, hay đọc sách để trao dòi kiến thức đồng thời làm theo những yêu cầu của các bác sĩ để đảm bảo được sức khỏe một cách tốt nhất.