Vụ bé gái ở Hà Nội tử vong: Hội đồng Đội T.Ư đề nghị sớm làm rõ

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi ở P.Xuân Đỉnh (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tử vong nghi bị bạo hành, ngày 17.9, Công an Q.Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự bố nạn nhân để điều tra nguyên nhân. Theo báo cáo của UBND Q.Bắc Từ Liêm, trong giờ học trực tuyến tối 16.9, thấy cháu L.H.A (6 tuổi, học lớp 1 Trường tiểu học Xuân Đỉnh, P.Xuân Đỉnh) không vào học, cô giáo đã liên hệ cho gia đình thì được biết cháu đã tử vong. Báo cáo cũng thể hiện, khoảng 11 giờ ngày 16.9, ông L.T.C (43 tuổi, bố bé L.H.A) có đánh con. Sau đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ cháu A. cho con ăn một bát cháo và uống một viên Paradol thì cháu bị nôn nhiều nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi T.Ư cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ xác định cháu đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu, trên người có dấu hiệu bị bạo hành. Bệnh viện sau đó đã báo cơ quan công an. Hiện Công an Q.Bắc Từ Liêm đã bắt giữ nghi phạm, là bố đẻ của nạn nhân. Bước đầu, người này khai nhận khoảng 11 giờ ngày 16.9 đã đánh con.