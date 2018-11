Nếu có người như vậy, là do họ sợ hãi chứ không phải do họ đau khổ. Đau khổ bao giờ cũng cần xoa dịu. Và chỉ có tình yêu mới xoa dịu được nỗi đau do tình yêu gây ra. Không phải vì tình yêu thỉnh thoảng đem lại đau khổ cho con người mà tình yêu bị con người tẩy chay. Người ta luôn nói “Yêu là khổ”, luôn ca thán “Tình là dây oan”, luôn rền rĩ “Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn”, nhưng sau khi thốt lên tất cả những lời lẽ bi quan đó thì người ta... lại bắt đầu yêu!

Anh Bồ Câu ơi, có cặp vợ chồng nào không hề cãi cọ nhau không anh? (tran thanh hao, yahoo)

Có. Những cặp vợ chồng đã chia tay nhau.

Em kể anh nghe chuyện này: Tối hôm trước, em nằm mơ thấy mình trúng số độc đắc. Sáng hôm sau em mua ngay mười tờ vé số. Rốt cuộc dò không trúng lấy một tờ. Anh thấy có tức không? (le thi phuong lien, gmail)

Chuyện đó có gì đâu mà tức! Nếu chỉ vì giấc mơ không giống với cuộc đời mà đâm tức tối thì đời em sẽ không có lấy một ngày yên!

Anh Bồ Câu ơi, có cách nào để kéo dài tuổi trẻ không vậy? Anh chỉ cho em đi! (le trung son, gmail)





Luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Bởi một tâm hồn thư thái không những giúp tinh thần luôn tráng kiện mà còn giúp cho thể xác giữ được sự trẻ trung.

Bạn em bảo bọn con gái thường mất cả đời để yêu ai đó nhưng chỉ cần mất một ngày để quên. Như vậy tình cảm của bọn con gái đâu có sâu sắc hở anh? (ta ngoc hoang, yahoo)

Anh không tin con người ta (dù là con gái hay con trai) chỉ cần một ngày để quên cái một đời. Nói ngược lại thì đáng tin hơn: bọn con gái có khi chỉ cần một ngày để yêu nhưng phải cần tới một đời để quên.

Anh Bồ Câu ơi, anh có từng mơ ước lấy được một người vợ thông minh, xinh đẹp, tháo vát và chung thủy không ạ? (nguyen minh thanh, yahoo)





Ồ, có chứ. Thậm chí người vợ trong mơ ước của anh còn thêm các đức tính: giỏi chiều chuộng, giỏi chịu đựng, vui tính, hoạt bát, hát hay, đàn giỏi... nữa. Mơ ước thuộc phạm trù “miễn phí” mà, dại gì không mơ ước cho thật “hoành tráng” hả em!

Sống thế nào cho có ý nghĩa hở anh Bồ Câu? (nguyen truong son, hotmail)

Giống như người ta thường nói: có một việc nào đó để làm, một người nào đó để yêu và một hoài bão nào đó để theo đuổi.

Người ta tha thiết yêu mình, mình không yêu lại vì chẳng thấy rung động chút nào hết, vậy có bất nhẫn không anh? (phan thanh thuy, lovemail)

Đã không rung động thì làm sao yêu được hở em? Không rung động mà nói lời yêu mới là bất nhẫn, bất nhẫn với người ta và bất nhẫn với cả chính mình.

Anh có tin có những người yêu nhau mà không cưới nhau không? (la vanthanh, yahoo)

Có chứ. Nếu không cần đám cưới mà họ vẫn có thể sống bên nhau suốt đời. Dù sao như vậy còn tốt hơn là những cặp cưới hỏi đàng hoàng mà sống với nhau có vài tháng ngắn ngủi rồi hối hả chia tay.

Anh Bồ Câu ơi, có phải mùa xuân là mùa của tình yêu? (phan van my, gmail)





Nói thế này thì sát với thực tế hơn: Tình yêu biến tất cả các mùa thành mùa xuân!