‘Giọng hát hay Hà Nội’ Thái Hà tung MV nhạc buồn

Bùi Dương Thái Hà sinh năm 1998, tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn của Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô hiện là ca sĩ nhạc nhẹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam NVCC

Chẳng cần anh phải nói do Vũ Khắc Anh sáng tác theo phong cách ballad, giúp Bùi Dương Thái Hà khoe được giọng hát nội lực. Nam nhạc sĩ nói anh dành nhiều tâm huyết cho bài hát này. Khi bài hát thực hiện xong cũng là lúc Bùi Dương Thái Hà tìm đến nên nhạc sĩ quyết định gửi gắm “đứa con tinh thần” cho giọng ca 9X. “Cô ấy sở hữu giọng hát hay, truyền cảm. Cả hai không mất nhiều thời gian đi đến quyết định hợp tác”, anh nói.



Nội dung MV xoay quanh một cô gái lạc lõng sau khi chia tay. Bùi Dương Thái Hà nói cô muốn tiếp cận khán giả bằng giọng hát chân thật, thay vì một sản phẩm có nhiều yếu tố kịch tính. Sau khi ra mắt, dự án mới của nữ ca sĩ nhận được những phản hồi tích cực. Bùi Dương Thái Hà nói đây được xem là bước đệm để cô và ê kíp “đọ” thị hiếu khán giả, chuẩn bị cho dự án mới bùng nổ hơn.

Bùi Dương Thái Hà xem ca khúc mới là cách để đo thị hiếu của khán giả, chuẩn bị cho những sản phẩm tiếp theo NVCC

Một vài ý kiến cho rằng ca khúc có phần giai điệu tương đồng với bản hit Có anh ở đây rồi của Anh Quân Idol ra mắt cách đây 8 năm. Điều trùng hợp là Vũ Khắc Anh cũng là tác giả của bài hát đó. Nói về sự so sánh này, nam nhạc sĩ chia sẻ: “Nếu bạn để ý kỹ thì hầu như nhiều nhạc sĩ viết khá nhiều bài na ná giống nhau, đôi khi đó cũng là gu âm nhạc, chất riêng của họ, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Hoặc cũng có thể giai điệu da diết ấy hối thúc mình viết một bản khác dành cho nữ”.

“Khi lên ý tưởng Chẳng cần anh phải nói, tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này, đàn ông đôi lúc cũng muốn được vỗ về, yêu thương không những bằng hành động, mà còn bằng lời nói. Ý tưởng này đã khiến mình viết nên bài hát này”, Vũ Khắc Anh chia sẻ thêm.

Bùi Dương Thái Hà cân nhắc việc tham gia các cuộc thi vì không muốn chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng NVCC

Về phần Bùi Dương Thái Hà, nữ ca sĩ cho biết cô quyết định trình làng dự án mới vào đúng 9.10 - ngày cô từng giành quán quân Giọng hát hay Hà Nội cách đây 3 năm. Nhìn lại hành trình đó, nữ ca sĩ nói cuộc thi giúp tên tuổi mình được chú ý hơn. Song cô chia sẻ thêm: “Với những nghệ sĩ trẻ còn đang tìm vị trí cho mình như tôi, các cuộc thi trở thành một bệ phóng hữu hiệu. Tuy nhiên tôi cũng phải cân nhắc, trau dồi về giọng hát để có thể đem tới cho khán giả những tiết mục chỉn chu, tránh nhiều về số lượng nhưng chất lượng lại qua loa”.

Sau những ca khúc ballad chiếm được tình cảm của khán giả, cô mong có thể hợp tác với các rapper trong thời gian tới để âm nhạc phong phú hơn. “Tôi nghĩ là do duyên chưa tới, ai cũng muốn “bắt trend” để biết đâu có cú bứt phá trong sự nghiệp. Bản thân tôi cũng nhận được lời mời từ các rapper, tuy nhiên một phần do chưa phù hợp, một phần do lịch trình cũng khá bận nên đành ngậm ngùi”, Bùi Dương Thái Hà chia sẻ.