Giữ cho sông Sài Gòn, sông Đồng Nai xanh trong

Như Thanh Niên đề cập, sau thời gian cải thiện trong giai đoạn 2021 - 2023, chất lượng nước sông Sài Gòn và sông Đồng Nai có xu hướng giảm trở lại ở 2 năm tiếp theo.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội thành giai đoạn 2026 - 2030, trong đó đã công bố bức tranh toàn diện về chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố.

Kết quả quan trắc giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy chất lượng nước tại các sông chính nhìn chung vẫn ở mức trung bình đến rất tốt, nhưng xu hướng suy giảm trong 2 năm gần đây đặt ra yêu cầu cấp bách về kiểm soát nguồn thải và bảo vệ nguồn nước.

Đáng lo ngại hơn, các tuyến rạch đổ vào sông Sài Gòn tiếp tục là khu vực chịu áp lực ô nhiễm lớn, phản ánh áp lực từ nước thải sinh hoạt và các nguồn thải đô thị đối với hệ thống kênh, rạch nội thành.

Chất lượng nước sông Sài Gòn có dấu hiệu suy giảm trong 2 năm 2024 - 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai vốn là nguồn nước quan trọng phục vụ cấp nước sinh hoạt của khu vực Đông Nam bộ cũng ghi nhận diễn biến tương tự.

Bên cạnh những khu vực chịu áp lực ô nhiễm, kết quả quan trắc cũng ghi nhận nhiều nguồn nước mặt vẫn duy trì chất lượng tốt và rất tốt.

Trong đó, chất lượng nước sông Bé được cải thiện so với giai đoạn trước. Các sông Đu Đủ, sông Thị Vải và sông Ray cũng duy trì chất lượng nước ở mức trung bình đến tốt. Đặc biệt, các hồ phục vụ cấp nước sinh hoạt như hồ Đá Đen, Sông Ray, Đá Bàng, Kim Long, Suối Giàu, Châu Pha, Xuyên Mộc tiếp tục là những điểm sáng, các thông số quan trắc đều đáp ứng quy chuẩn.

Xử nghiêm nạn xả rác xuống kênh, rạch

Tiếp nhận thông tin từ kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên địa bàn TP.HCM, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đều thống nhất ý kiến đánh giá "kiểm soát nguồn thải, nâng cao năng lực xử lý nước thải và phục hồi các dòng sông sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM trong những năm tới".

BĐ Nguyễn Thị Phương Linh nhận xét: "Nạn xả rác thải, nước thải xuống kênh, rạch phải xử nghiêm mới mong các dòng sông hồi sinh". Đó cũng là nỗi băn khoăn của BĐ Nguyễn Bình Minh: "Dòng sông Sài Gòn trước còn thấy đoạn nước trong, giờ toàn thấy nước đục, chạy bộ dọc mé sông mà buồn quá! Mong thành phố siết quản lý chứ kéo dài kiểu này không biết bao giờ mới cải thiện được...".

Để đảm bảo những nỗ lực xanh hóa, sạch hóa các kênh, rạch nội đô, BĐ Hoàng Văn Bảo đề nghị: "Thành phố cần bắt quả tang, phạt thật nặng các trường hợp xả trộm rác thải, nước thải. Chỉ có thực sự quyết liệt thì mới ra chuyện".

Mong sớm cải thiện

Đánh giá bức tranh môi trường nước của TP.HCM "còn nhiều điểm sáng với các hồ chứa phục vụ cấp nước sinh hoạt", BĐ Lưu Ngọc Hiền nêu ý kiến: "Rất vui khi thấy kế hoạch quản lý nước mặt được TP.HCM công bố rành mạch, rõ ràng. Nhưng chỉ đạo quyết liệt là một chuyện, còn khi thực hiện thì phải sát sao mới mong cải thiện được chất lượng nước nội thành".

BĐ Trường Lưu nhận xét thêm: "TP.HCM đang rất kiên quyết giải tỏa, phục hồi hành lang kênh rạch nội đô. Mỗi ngày đi qua các tuyến đường dọc rạch Xuyên Tâm, tôi đều trông chờ thành quả cải thiện cảnh quan. Khi đó, chắc chắn chất lượng nước kênh, rạch sẽ được cải thiện vì nhà ven kênh rạch đã được kéo giãn, hành lang bảo vệ kênh rạch đã trở thành công viên, đường đi bộ…".

Tán thành, BĐ Minh Nghĩa cũng đặt nhiều hy vọng vào chiến dịch "hồi sinh" các tuyến kênh, rạch nội thành: "Khi tất cả các con kênh, rạch ở thành phố được cải tạo thì không chỉ chất lượng nước được cải thiện mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông; giảm ngập khi mưa lớn hoặc triều cường; giảm ô nhiễm và tạo cảnh quan xanh khu vực…".