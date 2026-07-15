Tạo môi trường an ninh, an toàn vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2026), chiều 15.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tổng Bí thư, Chủ tịch và đoàn công tác Trung ương tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Sơn La ẢNH: BCA

Xã Vân Hồ được đánh giá là một "điểm sáng" về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bản Lóng Luông nói riêng không còn là "điểm nóng" nhức nhối về tội phạm ma túy như nhiều năm trước đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La nói chung, xã Vân Hồ nói riêng, nhất là nỗ lực của toàn thể nhân dân bản Lóng Luông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục.

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cấp ủy, chính quyền xã Vân Hồ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự của tỉnh.

Bản Lóng Luông, xã Vân Hồ nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng, mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế - xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La ẢNH: TTXVN

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà ông Đoàn Thế Kỷ là thương binh 1/4 (trú tại Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La); thăm và tặng quà ông Trần Xuân Hán là cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày (trú tại tổ dân phố 19/8, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương cũng đã đến thăm nguyên Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái).