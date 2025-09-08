Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giữ lại 2 tờ, người bán dạo bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Hà Vy
08/09/2025 05:00 GMT+7

Sau khi giữ lại 2 tờ vé số, người bán dạo 60 tuổi bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Long An, khiến nhiều người 'xin vía' may mắn.

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) vừa đổi thưởng cho khách là một người bán dạo. Theo đó, 2 tờ có dãy số 032484 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân là người bán vé số dạo khoảng 60 tuổi. Bà ấy nói ngày nào cũng giữ lại 2 vé với hy vọng sẽ trúng số, không ngờ thành hiện thực khi hôm nay 2 tờ đó trúng độc đắc. Bà ở một mình, không chồng con, khi đến đổi thưởng nói với đại lý chuyển khoản nhờ người cháu giữ giùm. Cuộc sống của bà đỡ vất vả hơn khi bỗng có khoản tiền trúng số lớn, có thể không cần phải đi bán vé số nữa", phía đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Người bán dạo trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 với 2 tờ vé số - Ảnh 1.

2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc mang lại may mắn cho người bán dạo được cư dân mạng chia sẻ. Ai nấy đều nhiệt tình "xin vía", tích cực mua vé số với hy vọng vận may sẽ mỉm cười.

Đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận cũng vừa đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng số. Theo đó, 14 tờ có dãy số 032404 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 032484, là dãy số người bán dạo giữ lại vừa được anh Phước Danh đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9: Vừa xuất hiện 14 tờ trúng đài Long An

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 9 chiều nay, đại lý vé số ở Vĩnh Long liền đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số.

Xem thêm bình luận