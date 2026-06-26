Giữ môi trường cho thế hệ mai sau

Ngành nông nghiệp và thực phẩm đang chịu áp lực ngày càng lớn về phát triển bền vững và giảm phát thải. Vậy doanh nghiệp đang chuyển đổi xanh như thế nào trong toàn chuỗi giá trị để giải bài toán này? Ông Thanyachat Auttanukune - Giám đốc phụ trách Marketing và Các ngành kinh doanh mới, Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của C.P. Việt Nam trong hành trình này tại Hội thảo "Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 26.6. Theo ông, có một câu tục ngữ của Việt Nam là "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", do đó, khi nhận được những lợi ích môi trường thì chúng ta cần chăm sóc nó, giữ gìn nó cho những thế hệ sau này.

Theo ông Thanyachat Auttanukune: Việc đảm bảo an ninh lương thực là lý do chúng ta cần phải chuyển đổi xanh. Ước tính, đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên gần 10 tỉ người, khi đó lương thực cần tăng thêm 60% so với hiện tại. Trong khi sản xuất nông nghiệp đưa ra khoảng 25 - 30% khí thải nhà kính trong khi sử dụng 70% nguồn nước, khoảng 50% đất ở... Vì thế, nếu không thay đổi thì thế giới sẽ không thể chịu được. "Chuyển đổi xanh là việc thay đổi nền tảng của sản xuất - là con đường hướng tới phát triển bền vững. Một trong những giá trị cốt lõi của C.P là bất kỳ quốc gia nào mà tập đoàn đầu tư thì cũng phải đảm bảo lợi ích của quốc gia, của người dân quốc gia đó và sau cùng mới là lợi ích của doanh nghiệp. Công ty đã sản xuất khép kín, từ trang trại đến bếp nhà", ông Ông Thanyachat Auttanukune nhấn mạnh.

Ông Thanyachat Auttanukune cho biết, mục tiêu chiến lược của C.P cũng phù hợp với chiến lược của Việt Nam là trở thành công ty Net Zero vào năm 2050. Để thực hiện điều đó, công ty thực hiện 3 vấn đề quan trọng: kinh tế tuần hoàn, có chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn và thứ ba là con người thông qua thay đổi phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ. Để thực hiện Net Zero, công ty luôn quan tâm đến quy trình làm việc như sử dụng năng lượng tái tạo đến 34%; sử dụng điện mặt trời khoảng 51 Megawatt; đặt mục tiêu trồng tới 3 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2030 (hiện tại đã trồng được 1,5 triệu cây). Đồng thời, công ty cũng chuyển đổi phương pháp làm việc như sản xuất thông minh, làm việc thông minh và sử dụng nguyên liệu thông minh. Chẳng hạn, sử dụng bao bì phân hủy tự nhiên, xử lý chất thải nhựa đến 1.400 tấn, áp dụng công nghệ vào quy trình làm việc như sử dụng dữ liệu thông minh, truy xuất nguồn gốc, sản xuất thông minh...

"C.P Việt Nam không chỉ áp dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam mà cả tiêu chuẩn quốc tế để phù hợp với thị trường châu Âu hay Nhật Bản và đã xuất khẩu hàng hóa sang nhiều quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe... cũng như đưa ra các tiêu chí để lựa chọn đối tác cùng cam kết thực hiện ESG, chuyển đổi xanh. Chính vì vậy, sự thành công và chuỗi giá trị của công ty cũng có sự phối hợp từ các đối tác cũng như từ cố gắng của cả tập thể, đúng như tục ngữ của Việt Nam là "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao", ông Thanyachat Auttanukune phát biểu.



