Giữ nguyên án 3 năm tù với nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong

Nữ tài xế uống 8 lon bia, lái xe tông chủ tịch xã tử vong

Ngày 19.5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, ở xã Ea Ktur, Đắk Lắk) trong vụ tông chủ tịch xã tử vong vào tháng 10.2025.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 3.10.2025, bị cáo Chi điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.xx di chuyển đến quán nhậu trên địa bàn xã Dray Bhăng để phụ nấu ăn với bạn.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Chi cùng chủ quán và 7 người đàn ông khác tham gia bữa tiệc tối, có uống bia. Đến 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng gọi điện thoại nói Chi về nhà do con nhỏ đang khóc nên bị cáo điều khiển ô tô về nhà ở xã Ea Ktur.

Quá trình di chuyển trên quốc lộ 27, do không chú ý quan sát, Chi đã tông thẳng vào người ông L.P.T, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng. Thời điểm này, ông T. đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông do tuyến quốc lộ bị ngập nước, gây nguy hiểm cho người dân lưu thông.

TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong ẢNH: H.T

Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông T. vào lề đường. Sau đó, Chi gọi chồng đến hiện trường, còn mình về nhà cho con ăn và đến nhà bạn ngủ qua đêm.

Đến 6 giờ ngày 14.10.2025, Chi gọi cho chồng và biết ông T. đã tử vong nên đã đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi. Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi gây tai nạn, Chi đã bỏ trốn, đến sáng hôm sau mới ra đầu thú. Quá trình điều tra, Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia. Lời khai của nhân chứng và trích xuất camera xác định người phụ nữ này đã uống khoảng 8 lon bia (330 ml, nồng độ cồn 4,5%) trước khi lái xe gây tai nạn.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại đã làm đơn kháng cáo, xin tăng hình phạt đối với bị cáo và tăng mức bồi thường, chu cấp cho 2 con nhỏ của ông T. Ngoài ra, bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Bác kháng cáo, tuyên phạt nữ tài xế 3 năm tù

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố và mong muốn được HĐXX giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ.

Bị cáo Chi cho rằng, bản thân đã uống 8 lon bia rồi lái ô tô về nhà, trên đường di chuyển chỉ thấy ánh đèn pin chiếu vào mặt, không thấy ông T. nên đã tông nạn nhân trọng thương và tử vong.

Trước mặt gia đình bị hại, nữ tài xế bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và cam kết sẽ bồi thường thêm chi phí để lo cho 2 con nhỏ của ông T.

Sau khi nghe các phần trình bày, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk nhận định việc truy tố, xét xử và tuyên phạt bị cáo Chi 3 năm tù của tòa sơ thẩm là đúng người, đúng tội.

Đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng, sau khi gây ra vụ việc, bị cáo Chi đã bỏ trốn, không ra trình báo ngay nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; buộc bị cáo bồi thường cho gia đình chủ tịch xã.

Theo HĐXX, bị cáo Chi buộc phải chu cấp cho 2 con của ông T. (14 tuổi và 10 tuổi) đến năm 18 tuổi.