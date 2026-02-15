Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân

Trung Nguyên
Trung Nguyên
15/02/2026 11:16 GMT+7

Chợ hoa xuân khu vực phường Long Khánh không chỉ là nơi để người dân mua sắm, mà còn cho thấy nỗ lực giữ nét truyền thống trong những ngày đầu năm.

Những ngày cận tết Bính Ngọ, chợ hoa xuân phường Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến tối, đông đảo người dân từ các nơi đổ về tham quan chụp ảnh và chọn mua những chậu hoa tươi về trang trí nhà cửa, đón chào năm mới.

Có gì ở chợ hoa xuân phường Long Khánh?

Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân- Ảnh 1.

Đa dạng các loại hoa, cây cảnh được bày bán tại khu vực chợ hoa xuân phường Long Khánh

Ảnh: Trung Nguyên

Chợ hoa xuân quy tụ nhiều gian hàng, đa dạng các loại hoa và cây cảnh như mai vàng, đào, cúc mâm xôi, lan hồ điệp… Trong đó, những chậu mai được chăm kỹ lưỡng, nụ tròn đều hứa hẹn nở rộ đúng dịp tết thu hút đông đảo khách hàng. Hình ảnh người dân nhộn nhịp đi mua sắm, các tiểu thương tất bật nhập hàng tạo nên không khí náo nhiệt cho khu vực chợ hoa tại phường Long Khánh.

Bên cạnh đó, tiểu cảnh trang trí mang linh vật của tết Bính Ngọ cũng được đầu tư công phu. Chợ hoa xuân đầu năm 2026 tại phường Long không chỉ tạo không gian sinh hoạt, mua sắm nhộn nhịp mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, hình ảnh đôi ngựa khỏe khoắn, uy nghi xuất hiện tại đường hoa đã thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, trải nghiệm.

Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân- Ảnh 2.

Khu vực bày bán hoa giấy tại chợ hoa xuân phường Long Khánh

Ảnh: Trung Nguyên

Có thể thấy, chợ hoa là hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa trong những ngày tết. Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm tết của người dân, đây còn là cách để gìn giữ nét chợ tết truyền thống. Trong những ngày sắp tới, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, chợ hoa xuân phường Long Khánh dự kiến sẽ thu hút người dân đổ về tham quan, mua sắm.

Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân- Ảnh 3.

Việc bày bán đa dạng các loại hoa, cây cảnh giúp người dân có nhiều lựa chọn để bài trí cho cơ ngơi của mình trong dịp đầu năm mới

Ảnh: Trung Nguyên

Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân- Ảnh 4.

Chợ hoa xuân còn là dịp để phát triển kinh tế cho người dân tại địa phương

Ảnh: Trung Nguyên

Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân- Ảnh 5.

Tiểu thương chăm chút cho gian hàng hoa của mình

Ảnh: Trung Nguyên

Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân- Ảnh 6.

Đông đảo người dân có mặt tại khu vực chợ hoa để mua sắm

Ảnh: Trung Nguyên

 

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ

Dù thị trường hoa tết có nhiều biến động, nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk vẫn khiến giới mộ điệu cây cảnh trầm trồ khi mang đến chợ hoa dàn mai cổ thụ, trong đó có những gốc mai 70 năm tuổi được định giá gần cả tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Chợ hoa Chợ hoa xuân phường Long Khánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận