Giữ tết truyền thống qua chợ hoa xuân

Những ngày cận tết Bính Ngọ, chợ hoa xuân phường Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến tối, đông đảo người dân từ các nơi đổ về tham quan chụp ảnh và chọn mua những chậu hoa tươi về trang trí nhà cửa, đón chào năm mới.

Có gì ở chợ hoa xuân phường Long Khánh?

Đa dạng các loại hoa, cây cảnh được bày bán tại khu vực chợ hoa xuân phường Long Khánh Ảnh: Trung Nguyên

Chợ hoa xuân quy tụ nhiều gian hàng, đa dạng các loại hoa và cây cảnh như mai vàng, đào, cúc mâm xôi, lan hồ điệp… Trong đó, những chậu mai được chăm kỹ lưỡng, nụ tròn đều hứa hẹn nở rộ đúng dịp tết thu hút đông đảo khách hàng. Hình ảnh người dân nhộn nhịp đi mua sắm, các tiểu thương tất bật nhập hàng tạo nên không khí náo nhiệt cho khu vực chợ hoa tại phường Long Khánh.

Bên cạnh đó, tiểu cảnh trang trí mang linh vật của tết Bính Ngọ cũng được đầu tư công phu. Chợ hoa xuân đầu năm 2026 tại phường Long không chỉ tạo không gian sinh hoạt, mua sắm nhộn nhịp mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, hình ảnh đôi ngựa khỏe khoắn, uy nghi xuất hiện tại đường hoa đã thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, trải nghiệm.



Khu vực bày bán hoa giấy tại chợ hoa xuân phường Long Khánh Ảnh: Trung Nguyên

Có thể thấy, chợ hoa là hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa trong những ngày tết. Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm tết của người dân, đây còn là cách để gìn giữ nét chợ tết truyền thống. Trong những ngày sắp tới, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, chợ hoa xuân phường Long Khánh dự kiến sẽ thu hút người dân đổ về tham quan, mua sắm.

Việc bày bán đa dạng các loại hoa, cây cảnh giúp người dân có nhiều lựa chọn để bài trí cho cơ ngơi của mình trong dịp đầu năm mới Ảnh: Trung Nguyên

Chợ hoa xuân còn là dịp để phát triển kinh tế cho người dân tại địa phương Ảnh: Trung Nguyên

Tiểu thương chăm chút cho gian hàng hoa của mình Ảnh: Trung Nguyên