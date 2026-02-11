Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ

Hữu Tú
11/02/2026 16:09 GMT+7

Dù thị trường hoa tết có nhiều biến động, nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk vẫn khiến giới mộ điệu cây cảnh trầm trồ khi mang đến chợ hoa dàn mai cổ thụ, trong đó có những gốc mai 70 năm tuổi được định giá gần cả tỉ đồng.

Tại một góc chợ hoa Tết Bính Ngọ ở Buôn Ma Thuột, những gốc mai cổ thụ của nhà vườn Nguyễn Hải (Đắk Lắk) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nổi bật nhất là cặp mai có dáng thế tương đồng được nhiều người dân đến ngắm nhìn, trả giá.

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết Bính Ngọ ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xuất hiện nhiều gốc mai cổ thụ

ẢNH: HỮU TÚ

Anh Nguyễn Hải cho biết, cây mai cổ thụ đã có tuổi đời khoảng 70 năm được anh sưu tầm về chăm sóc, tạo tác hơn một năm nay. Gốc mai 70 tuổi được anh Hải rao bán với giá từ 600 - 700 triệu đồng. Giá trị thực của cây nếu gặp đúng người am hiểu có thể lên đến hàng tỉ đồng bởi độ hiếm và sắc vóc "có một không hai".

"Cây mai này già và rất đẹp. Để xứng tầm với nó, tôi phải đầu tư những chiếc chậu được điêu khắc nhiều hoa văn tinh xảo có giá từ 12 đến 15 triệu đồng mỗi chiếc. Từ những chiếc chậu đẹp góp phần tăng thêm giá trị cho cây", anh Hải chia sẻ.

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Anh Hải bên cây mai cổ thụ có giá rao bán gần 1 tỉ đồng

ẢNH: HỮU TÚ

Năm nay, anh Hải mang đến chợ hoa khoảng 12 gốc mai chất lượng, tất cả đều là hàng tuyển chọn với tuổi đời từ 30 đến 70 năm. Anh khẳng định quan điểm làm nghề của mình là chỉ chơi những cây có thế đẹp, độc lạ và không bán cây nhỏ hay cây đại trà.

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Nhiều chậu mai cổ thụ được rao bán tại chợ hoa

ẢNH: HỮU TÚ

"Khách mua về chơi tết, nếu năm sau muốn bán ngược lại, tôi vẫn sẵn sàng mua với giá cao hơn giá bán năm nay. Bởi mai càng già càng có giá, giá trị của chúng luôn tăng dần theo thời gian. Năm nay, giá thị trường cây cảnh có phần bình ổn, thậm chí hạ nhiệt nhẹ so với năm ngoái do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào hơn", anh Hải cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh về dàn mai cổ thụ tại chợ hoa Buôn Ma Thuột:

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Mỗi nhà vườn đều có nhiều gốc mai cổ thụ có dáng thế khác nhau

ẢNH: HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 5.
Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 6.

Năm nay, hoa mai có nhiều nụ và sẽ bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2026

ẢNH: HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 7.

Ngoài hoa anh đào, nhiều người dân vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp của các gốc mai cổ thụ

ẢNH: HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 8.

Nhiều nhà vườn rao bán hoa mai với nhiều mức giá khác nhau từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi gốc

ẢNH: HỮU TÚ

Chiêm ngưỡng dàn mai cổ thụ tiền tỉ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ - Ảnh 9.

Người dân chiêm ngưỡng gốc mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Bính Ngọ ở Buôn Ma Thuột

ẢNH: HỮU TÚ

Trồng 26 cây mai cổ thụ để tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị

Trồng 26 cây mai cổ thụ để tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị

26 cây mai cổ thụ có giá trị kinh tế cao được trồng tại TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân, Bình Định) để thực hiện quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị…

Khám phá thêm chủ đề

mai cổ thụ Chợ hoa tết bính ngọ Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
