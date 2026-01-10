Giữ tôn nghiêm trong trường học

Như Thanh Niên đề cập, tại TP.HCM, có tình trạng giáo viên (GV) đơn vị liên kết phối hợp với trường học tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy một số nội dung nhưng không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Thực tế trên được nêu trong một thông báo về kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn của Sở GD-ĐT TP.HCM. Cụ thể, khi ghi nhận tại một trường tiểu học trên địa bàn P.Đông Hưng Thuận, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT TP.HCM phát hiện một số GV của đơn vị mà nhà trường phối hợp để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống đều không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Sở GD-ĐT TP.HCM sau đó phải tiếp tục lưu ý các trường học "chỉ ký kết hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng khi tổ chức/doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ GV đáp ứng đủ tiêu chuẩn; sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền".

Học sinh THPT của TP.HCM trong một tiết sinh học Ảnh: Nhật Thịnh

Vấn đề liên kết trong giáo dục luôn được phụ huynh quan tâm trong thời gian qua. Vì vậy, trước thông tin "tồn tại tình trạng GV của đơn vị liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm", nhiều phụ huynh và cả những nhà giáo từng công tác trong ngành đều bày tỏ lo lắng.

Sao vẫn cứ tồn tại ?

Bạn đọc (BĐ) Huỳnh Thị Thêu đặt câu hỏi: "Câu chuyện về các môn học liên kết, tự nguyện gây ra tranh luận, phản ứng gay gắt suốt thời gian qua, cùng nhiều kiến nghị thực tế từ phía phụ huynh lẫn giới chuyên môn. Tuy nhiên, không rõ vì sao các nhà trường vẫn chưa xử lý dứt điểm?".

Nhận xét thêm về nỗi lo GV liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, BĐ Huỳnh Thị Thêu nêu: "Sự bất cập về GV liên kết vẫn cứ tồn tại, gây bức xúc kéo dài, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của môi trường giáo dục".

Đa số BĐ ủng hộ việc cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục cần xem xét thấu đáo việc liên kết môn học "có cần thiết và hợp lý" trước khi đưa vào chương trình. "Đừng dẫn lý do phụ huynh yêu cầu và ký tên tình nguyện, ai cũng hiểu sự khó xử của phụ huynh trong trường hợp này", BĐ Thuy Le phân tích.

BĐ Định Hiệp chỉ ra điểm bất cập: "Cơ sở vật chất là công lập, nhưng GV liên kết, trung tâm liên kết khi vào trường học lại không có đủ chứng chỉ sư phạm, thì vô lý quá. Phải dừng ngay những hoạt động tương tự, đừng để len lỏi vào trường học. Phụ huynh có nhu cầu thì ra trung tâm bên ngoài đăng ký cho con em học".

Phải kiểm tra thường xuyên

Liên quan nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định: "Trường học trước hết phải khai thác triệt để nguồn lực của mình trong việc tổ chức các CLB như thể dục, âm nhạc...". Tuy nhiên, trong thực tế, các đoàn kiểm tra ghi nhận vẫn có trường làm chưa đúng hướng dẫn.

BĐ Nguyễn Chí Công đề nghị: "Không nên cho rằng đây chỉ là một vài trường hợp cá biệt. Nếu đã phát hiện, mong có cơ quan độc lập vào kiểm tra, thanh tra các chương trình dạy liên kết trong trường học, nhất là với tiêu chuẩn GV liên kết".

BĐ Quốc Trung giới thiệu mình là cựu GV, cũng lưu ý: "Nếu việc kiểm tra chỉ nằm trên hồ sơ thì dễ xảy ra tình trạng hồ sơ là người này nhưng đứng lớp là người khác". Từ đó, BĐ Quốc Trung đề nghị: "Nên kiểm tra khi họ đang trực tiếp giảng dạy".

Cùng nhận định, BĐ Hoang cho rằng Sở GD-ĐT TP.HCM cần mở rộng, thường xuyên kiểm tra khâu liên kết trong trường học, chứ không thể chỉ khoán cho hiệu trưởng: "Hãy rà soát cách sắp xếp các môn liên kết chen giữa thời khóa biểu chính khóa và rà soát chất lượng GV giảng dạy các môn liên kết".