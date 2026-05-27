Giữa lùm xùm ngành điện, EVNNPT có quyền Tổng giám đốc mới

Mới đây, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Quyết định 83/QĐ-HĐTV giao ông Hoàng Xuân Khôi, Phó tổng giám đốc EVNNPT, thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc EVNNPT.

Sau đó ngày 25.5, EVNNPT ban hành Quyết định 733/QĐ-EVNNPT quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc thuộc doanh nghiệp này.

Quyền Tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động hàng ngày của tổng công ty theo quy định; trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như: chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, tài chính, đầu tư xây dựng, giá truyền tải điện, tổ chức cán bộ, đấu thầu, thanh tra - pháp chế, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Ông Hoàng Xuân Khôi

Ông Khôi cũng trực tiếp phụ trách các ban, gồm: Ban Kế hoạch, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế, Ban Quản lý đấu thầu, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Trước đó, ông Khôi từng là Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc EVNNPT từ ngày 11.2.2026.

EVNNPT cũng phân công lại nhiệm vụ cho các phó tổng giám đốc như sau: ông Lưu Việt Tiến phụ trách kỹ thuật, quản lý vận hành và một số dự án đầu tư xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Tân phụ trách tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng; ông Bùi Văn Kiên phụ trách đầu tư xây dựng và điều hành cơ quan.

Trước đợt biến động nhân sự này, người giữ vị trí Tổng giám đốc EVNNPT là ông Trương Hữu Thành.

Theo Quyết định 12/QĐ-HĐTV do Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An ký ngày 9.1.2026, ông Trương Hữu Thành, Phó tổng giám đốc EVNNPT, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNNPT với thời gian 5 năm.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao tại EVNNPT diễn ra trong bối cảnh gần đây, nhiều lãnh đạo tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, tư vấn điện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam, gồm: Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1); Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1); Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2).

Đây là những diễn biến liên quan vụ việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các công ty liên quan trên toàn quốc.

Điểm chung của cả PC1, PECC1 và PECC2 là các doanh nghiệp đều từng góp mặt trong dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài 519 km với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng, bắt đầu thi công từ ngày 25.1.2024, chính thức khánh thành ngày 29.8.2024.

Tại dự án này, PC1 đã trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.083 tỉ đồng (khoảng 9,5% tổng giá trị dự án), bao gồm khối lượng công việc xây lắp, cung cấp cột thép, máy móc, thiết bị.

Trong khi đó, PECC1 cùng nhà thầu liên danh PECC2 đã thực hiện công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế 2 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (225,5 km) và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (92 km), cùng công tác thẩm tra cung đoạn Nam Định 1 - Phố Nối.