Giúp đô thị thoát cảnh ngập nước, tắc đường

Như Thanh Niên vừa đề cập, mới đây Tập đoàn Đèo Cả đã đề nghị một giải pháp đầu tư hạ tầng giao thông sử dụng hầm ngầm để chống ùn tắc giao thông, đồng thời giải quyết thực trạng ngập nước tại các đô thị VN.

Một trong những giải pháp cốt lõi là xây dựng hệ thống công trình thoát nước ngầm nhằm chống ngập hiệu quả cho đô thị, theo định hướng: tiết kiệm không gian đô thị; tăng hiệu quả chống ngập (kết hợp bể điều tiết, hồ chứa ngầm và trạm bơm thông minh để kiểm soát dòng chảy trong các trận mưa lớn kéo dài); đảm bảo an toàn và bền vững (tạo nên cấu trúc hạ tầng đô thị vững chắc, giảm thiểu thiệt hại và gián đoạn hoạt động dân sinh).

Mô hình minh họa đường hầm lưỡng dụng đảm bảo 2 chức năng chống ngập đô thị và lưu thông phương tiện ẢNH: T.L

Cụ thể, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất bố trí đường hầm chạy dọc các tuyến phố thường xuyên ngập, với đường kính khoảng 13 m, bên trong thiết kế 2 tầng hầm, mỗi tầng gồm 2 làn ô tô. Đây là dạng mô hình đường hầm 2 tầng lưỡng dụng kết hợp giữa giao thông và thoát lũ.

Giải quyết cùng lúc 2 bài toán khó

Bạn đọc (BĐ) Dung Dao tán thành ý tưởng của Tập đoàn Đèo Cả, khi cho rằng cần có những giải pháp xử lý phù hợp "điều hòa được nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội". BĐ Dung Dao phân tích: "Việc xây hầm ngầm về bản chất không khác gì các mạch nước ngầm tự nhiên trữ nước. Nhưng vấn đề là hầm ngầm sẽ xây ở đâu, thể tích bao nhiêu, hệ thống gom nước thế nào? Với thực trạng nhà phố hiện nay thì giải pháp hữu hiệu là thay dần các tuyến đường nhựa, vỉa hè bê tông bằng vật liệu có khả năng cho nước đi thẩm thấu xuyên qua nhanh để rút vào các bể chứa là các mạch nước ngầm tự nhiên".

Đánh giá thách thức lớn nhất là phải giải quyết được cùng lúc 2 bài toán khó: thoát nước đô thị và ùn tắc giao thông, BĐ Anh Tuấn Trần Duy cho rằng hướng đặt vấn đề của Tập đoàn Đèo Cả là khả thi: "Vừa chống ngập, vừa phải giải quyết bài toán kẹt xe. Theo mình, 2 tầng cho giao thông thì nên dành riêng một tầng cho tàu điện ngầm. Khi đó công trình này sẽ rất tuyệt vời".

BĐ Nam Hoang Van cũng cho rằng cách tiếp cận "đường hầm lưỡng dụng" có ưu điểm vượt trội: "Không phải đền bù, giải phóng mặt bằng. Mặt cắt thoát nước sẽ rất rộng".

Đi tìm giải pháp tối ưu

Đa số BĐ đều tán thành nhận định đã đến lúc câu chuyện quy hoạch đô thị chống ngập nước, tắc đường "phải làm cho ra tấm ra món".

BĐ Lữ Khách nhận xét chính vì mỗi đô thị đang chạy theo các giải pháp tình thế riêng biệt khiến câu chuyện chống ngập nước, tắc đường trở nên manh mún: "Từ ý tưởng đến thực hiện là cả một khoảng cách. Nhưng vẫn phải có được giải pháp tối ưu, thống nhất về vấn đề quy hoạch".

Chúng ta đang trong giai đoạn phát triển đô thị thì cần học tập các giải pháp từ các nước phát triển, đi trước để ứng dụng thành công trong điều kiện nước ta. Trịnh Cường Mực nước sông, biển quanh các đô thị đang thấp hơn mặt bằng đô thị. Đường hầm thì sâu hơn mặt bằng đô thị. Điều tiết thoát nước cũng sẽ là một câu chuyện cần cân nhắc. Minh Nghĩa

Trên thực tế, trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia cũng là một hình mẫu tiêu biểu khi áp dụng thành công mô hình hầm 2 tầng lưỡng dụng kết hợp giữa giao thông và thoát lũ. Các quốc gia có điều kiện tự nhiên tương đồng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã triển khai hiệu quả các công trình ngầm đa chức năng với hệ thống bơm cưỡng bức và hồ điều tiết thông minh.

Nhiều BĐ cũng đề nghị nhà nước mở cuộc thi tầm cỡ quốc gia, mời thêm các tổ chức quốc tế, để tìm giải pháp khắc phục thực trạng ngập nước đô thị hiện nay.