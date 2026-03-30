Giúp doanh nghiệp trúng 1 gói thầu, cựu thứ trưởng được 'cảm ơn' 4,45 tỉ đồng

Sáng nay 30.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng về tội nhận hối lộ.

Hầu tòa cùng tội danh còn có hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ NN-PTNT (cũ): Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2; Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8. Riêng ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4, bị xét xử vắng mặt do đang trốn truy nã.

Vụ án còn có 18 bị cáo khác bị truy tố về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân), bị xét xử về cả 3 tội danh.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (trái) và Hoàng Văn Thắng ẢNH: T.N

Chi 40 tỉ đồng hối lộ hàng loạt cựu quan chức

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty Hoàng Dân là đơn vị trúng thầu và thi công nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do Ban Quản lý xây dựng công trình 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, việc trúng thầu không xuất phát từ thực lực của doanh nghiệp, mà nhờ mối quan hệ quen biết của giám đốc công ty này là ông Nguyễn Văn Dân với một số cá nhân là lãnh đạo Bộ NN-PTNT, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị.

Ông Dân đã nhờ các vị cựu quan chức nêu trên giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý xây dựng công trình, đồng thời thỏa thuận chi tiền phần trăm cho những người này để họ chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã duyệt của các gói thầu.

Với việc có trước thông tin, cộng thêm thủ đoạn nâng khống năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu, Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh trúng 5 gói thầu, gồm: 2 gói thầu tại dự án hồ Krông Pách thượng (Đắk Lắk), 1 gói thầu tại dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), 1 gói thầu tại dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơ) và 1 gói thầu tại dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình). Qua đó, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để được ưu ái tham gia các gói thầu như đã đề cập, ông Dân chi tới hơn 40 tỉ đồng để hối lộ các cựu quan chức Bộ NN-PTNT.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận 4,45 tỉ đồng, ông Trần Tố Nghị nhận 13 tỉ đồng, ông Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỉ đồng, ông Trần Văn Lăng nhận 13,425 tỉ đồng, ông Lê Văn Hiến nhận 3 tỉ đồng.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, Nghệ An ẢNH: NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Mua cả ngàn hóa đơn khống, gây thiệt hại hơn 99 tỉ đồng

Vẫn theo cáo trạng, sau khi thành lập Công ty Hoàng Dân, ông Nguyễn Văn Dân nhờ người thân đứng tên để thành lập 7 công ty trong "hệ sinh thái".

Ông này còn chỉ đạo kế toán công ty liên hệ, thỏa thuận ký hợp đồng khống, mua hóa đơn bất hợp pháp. Mục đích nhằm hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào, quyết toán tại 5 gói thầu do các ban thuộc Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư và hạch toán để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thực hiện "chủ trương", từ năm 2018 - 2024, nhân viên Công ty Hoàng Dân đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị cả thuế giá trị gia tăng là hơn 512 tỉ đồng, đồng thời nâng khống một phần của 125 hóa đơn với tổng giá trị hơn 128 tỉ đồng.

Ngoài ra, để không bị các cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, ông Dân chỉ đạo lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách theo dõi. Một hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ. Một hệ thống sổ ghi số đã chỉnh sửa dùng để kê khai, báo cáo thuế.

Với chuỗi sai phạm trên, ông Dân cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế hơn 99 tỉ đồng.