Góc ký họa: Chợ Hội An

Nằm ở trung tâm phố cổ, chợ Hội An (TX.Hội An, tỉnh Quảng Nam) được xem là một trong những chợ cổ và đẹp nhất Đông Nam Á.

Thời kỳ đầu, chợ Hội An chỉ là nơi dân địa phương trao đổi hàng hóa dạng tự cung tự cấp. Khoảng thế kỷ 17, do chính sách khuyến thương, mở cửa đối với người nước ngoài của chúa Nguyễn ở Đàng Trong (từ Sông Gianh - Quảng Bình trở vào Nam), Hội An trở thành một trong những nơi giao thương nhộn nhịp ở Đông Nam Á, có sự góp mặt các siêu cường hàng hải là Anh, Bồ Đào Nha và Hà Lan (chưa kể Nhật Bản và Trung Quốc). Lúc này, chợ cũng nhộn nhịp, hàng hóa dồi dào, phong phú hơn (như tơ lụa, quế, gỗ trầm hương, đồng, xạ hương…). Trong Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn (1726 - 1784) viết: "không thứ gì là không có… hàng hóa nhiều lắm, dù trăm chiếc tàu to chở cùng một lúc cũng không hết được".



Theo một số tư liệu, chợ Hội An đầu tiên nằm khu vực trước đình Ông Voi. Khoảng năm 1848 mới dời về vị trí hiện tại (cách chỗ cũ vài trăm mét, đối diện miếu Quan Công) do gần giao lộ, bến sông để dễ buôn bán hơn. Thời thuộc địa Pháp đầu thế kỷ 20, chợ được xây lại theo kiến trúc phương Tây (vẫn còn giữ tới ngày nay). Đối diện cổng vào có một giếng cổ, khi xây chợ, giếng cũng được làm mái che (nên còn gọi là Giếng mái).

Ngày nay, chợ Hội An vẫn là thiên đường ẩm thực miền Trung (bánh bèo, bánh xèo, cao lầu…), vẫn là nơi có những sản phẩm dân gian độc đáo (lụa Hội An, lồng đèn, tranh vẽ trên giấy dó…), vẫn là nơi lưu giữ và phản ánh nét văn hóa của phố cổ (mái nhà, nếp ngói, kiến trúc Pháp…).

Gần đây, chợ Hội An được cẩm nang du lịch nổi tiếng Lonely Planet chọn là điểm ẩm thực ưa thích trên thế giới.

