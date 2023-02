Góc nhìn đa chiều từ việc HAGL chính thức kiện VPF

HAGL CHẤP NHẬN MỌI PHÁN QUYẾT CỦA TÒA

Sau một ngày hoãn để chờ CLB HAGL bổ sung tài liệu, vào sáng qua (7.2), TAND Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã lập biên bản tiếp nhận đơn khởi kiện, tài liệu và chứng cứ từ HAGL. Ông Nguyễn Mạnh Hiến - người được Công ty cổ phần thể thao HAGL (viết tắt công ty) ủy quyền ra Hà Nội làm việc với tòa án. Tài liệu cụ thể gồm đơn khiếu kiện của công ty đối với VPF và các tài liệu pháp lý kèm theo.

Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh bày tỏ: "Như chúng tôi đã nói trước đó, đây không phải là bóng đá mà là vấn đề pháp lý, khi CLB HAGL và VPF khác góc nhìn về một vấn đề và ai cũng bảo vệ góc nhìn của mình. Chúng tôi không nặng nề cay cú ăn thua gì cả. Mọi thứ sẽ rất bình thường thôi. CLB HAGL vẫn đá V-League như thỏa thuận với VPF, còn bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ ra tòa và chờ tòa đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bóng đá Việt Nam. Nếu thua, HAGL chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Nếu thắng, chúng tôi chỉ làm một điều duy nhất là yêu cầu VPF sửa đổi quy định để không còn độc quyền trong tài trợ, đúng như nội dung của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN bổ sung, sửa đổi năm 2023, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành".

Cầu thủ HAGL (trái) thi đấu trên sân cỏ, còn chủ của đội bóng 'thi đấu' với VPF

V Ụ KIỆN LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP THÚ VỊ

Ông Phạm Phú Hòa khi còn làm Giám đốc điều hành CLB Đồng Tâm Long An từng nổi tiếng trong làng bóng đá nội khi yêu cầu Ban tổ chức V-League sửa quy định sử dụng ngoại binh. Chia sẻ với Thanh Niên, ông Hòa cho biết: "Việc HAGL nhờ luật sư kiện thì có 2 khả năng là kiện điều lệ thành lập công ty hoặc kiện điều lệ tổ chức giải V-League. Nếu HAGL căn cứ điều lệ thành lập công ty thì hay hơn, chứ điều lệ giải được chỉnh sửa qua từng năm, còn Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do VFF ban hành. Về mặt nguyên tắc, tòa vẫn thụ lý đơn kiện nhưng sau khi xem xét, nếu thấy không phù hợp thì có thể sẽ bác đơn. Đây là lần đầu tiên một CLB kiện VPF. CLB là một cổ đông của VPF, khi quyền lợi không thỏa đáng thì CLB được kiện. Tất nhiên, vào lúc này chúng ta chưa biết HAGL kiện về vấn đề gì. Còn cho phép độc quyền tài trợ hay không thì VFF đưa ra, nhưng phải căn cứ ý kiến các CLB nữa. Giải nào phụ thuộc các CLB tham gia giải đó". Một luật sư cho biết có thể cơ quan pháp luật sẽ tham khảo ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia về vấn đề này. Thời điểm hiện tại chưa thể xác định được VPF có vi phạm hay không do chưa có các số liệu, tài liệu liên quan đến thị phần của nhà tài trợ mùa giải về ngành hàng nước tăng lực.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng bày tỏ: "CLB HAGL và VPF ra tòa là bình thường vì đây là vụ việc dân sự, khi hai bên có khúc mắc không thể có tiếng nói chung, cần cơ quan trung gian phân giải. Đây cũng là hoạt động xã hội dân sự thông thường. Chưa chắc và không ai chắc bản thân luôn đúng hoàn toàn, nhất là vụ việc chưa có tiền lệ nên cần sự can thiệp, đánh giá của pháp luật. Thực tế, mỗi bên có quyền đòi hỏi để bảo vệ lợi ích của mình. Và mỗi bên sẽ có những bằng chứng khác nhau để bảo vệ lợi ích đó. Vì vậy cần cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc, để sau này mọi người lấy đó làm quy tắc ứng xử và hành lang pháp lý để áp dụng. Khi có vướng mắc thì các CLB hoàn toàn có quyền khiếu nại và đây là một trường hợp thú vị không chỉ của bóng đá VN mà còn của nền kinh tế thể thao. Chúng ta chờ xem mọi việc sẽ được giải quyết như thế nào vì các bên cũng cần "vỡ" ra để biết mình đang ở đâu. Ai đúng, ai sai cứ để cơ quan trung gian có thẩm quyền xử lý".