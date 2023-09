Góc nhìn mới về những nữ nhân khuynh biến trong lịch sử Việt Nam

Được chấp bút bởi các tác giả Đào Thu Hà, Ngô Hạ Chi, Thùy An, Nam Dương, Trà My, Tâm Huỳnh, Linh An, Vi Dĩ Tinh Tú, dự án này đã được chuẩn bị trong thời gian dài, hứa hẹn mang đến những góc nhìn khác về các nhân vật lịch sử có phần thân quen.

13 nhân vật trong tác phẩm Tước gấm giấu đay L.L.B

Đa số tác giả đều là những tên tuổi trẻ, thuộc thế hệ 9X cho đến Gen Z. Họ có điểm chung là đều yêu thích lịch sử, mê văn học cũng như thích viết lách và đam mê nghiên cứu. Trong đó Đào Thu Hà từng cho ra mắt tập truyện lịch sử Mây khói vàng son (2021) được đánh giá cao.

Những cây bút khác cũng đã sở hữu những tác phẩm riêng, như Tâm Huỳnh với Phố đêm bơ vơ (2019) và Ngô Hạ Chi với Chờ chồng (2019). Ngoài ra Vi Dĩ Tinh Tú cũng là tác giả tiểu thuyết mạng và biên kịch webtoon nổi tiếng, với các dự án như Xúc xắc nghiệt ngã, Chuông tử thần…

Theo nhóm tác giả, chữ “tước” có nghĩa là tước vị do vua ban, còn “đay” có thể hiểu là cây đay, một loài cây dùng để dệt vải và có gai. Do đó Tước gấm giấu đay ý chỉ tước vị tưởng chừng huy hoàng nhưng lại ẩn chứa gai nhọn, không dễ đảm nhận, và có đôi khi cũng phải nếm mật nằm gai.

Điều này là ẩn dụ cho thân phận của những người phụ nữ trong cuộc sống quyền quý khi xưa, tuy huy hoàng nhưng cũng mang những vận mệnh đau đớn, gian truân. Nó còn có một nghĩa khác rằng ở đằng sau cái dáng vẻ đẹp đẽ của tước vị mà họ mang, đều ẩn chứa những điều nguy hiểm mà không ai lường trước được.

Các nhân vật: Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, Chiêu Linh Hoàng thái hậu... qua nét vẽ của thế hệ trẻ

Trong tác phẩm này, những nhân vật chính không chỉ là hoàng hậu, công chúa hay hoàng phi đơn thuần, mà theo dòng chảy số phận, họ đã trầm mình sâu cùng thời cuộc, lịch sử, xây dựng ảnh hưởng từ nội cung cho đến tận vùng biên cương khói lửa, để lại những dấu ấn đặc sắc, riêng biệt…

Đại diện nhóm tác giả chia sẻ trong lời tựa tác phẩm: “Trong những trang sách này, chúng tôi xây dựng câu chuyện hư cấu dựa trên những sự kiện chính yếu trong tiểu sử của các nhân vật. Câu chuyện không chỉ tập trung vào những thăng trầm, những vinh quang rực rỡ mà các nhân vật từng trải qua, mà còn nỗ lực tìm vào những khoảng trống, những góc khuất mà chính sử bỏ lại, không gì hơn giải mã những cảm xúc, khát khao, và đôi khi là tâm địa, hay thậm chí “tâm bệnh” nằm sau từng bước đi, từng quyết định của họ.

Nhưng vì e ngại sẽ làm bạn đọc trẻ tuổi nản lòng nếu như không gắn những câu chuyện ấy với các tình tiết ly kì và nhân vật đặc sắc, vì vậy, trong một số truyện ngắn, chúng tôi mạnh dạn tạo ra những nhân vật, tiểu tiết mới, một chút lãng mạn hay kỳ ảo theo những toan tính văn chương”.

Theo đó, những yếu tố mới mẻ về cung đấu, triều đấu, tâm linh, văn hóa, giả tưởng... cũng được đưa vào để tạo ra nét mới mẻ. Vì thế, sẽ không lạ lẫm khi thấy một Thị Hiền được Chiêu Linh Thái hậu giúp đỡ trả thù nhà khi manh mối dồn về... đám sát thủ áo đen bí ẩn đi tìm kho báu, hay Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ từng bị đồn đoán là “có phép mê đảo thần hồn"...

Các chân dung sẽ được khắc họa trong tác phẩm này là Hoàng thái hậu Từ Cung, Thái hậu Dương Vân Nga, Tuyên phi Đặng Thị Huệ, Tuyên Từ Hoàng thái hậu, Thiên Thành Công chúa… 13 phụ nữ trong triều đình Việt Nam từ thời Lý đến Nguyễn sẽ được “chạm khắc” với đầy đủ sắc thái và những khoảng trống mà các tác giả đã khéo léo khai thác, cũng như xây dựng những tình tiết mới.

Quá trình phác họa nhân vật trong tập sách mới

Theo Linh Lan Books - đơn vị ấn hành: “Tác phẩm gửi gắm một nỗ lực tìm tòi về những suy nghĩ, tâm tình xưa của người Việt khi đối mặt với những tình huống, mưu đồ thâm hiểm trong giới vương quyền; đồng thời gợi mở để các độc giả thế hệ mới thêm yêu, thêm hào hứng và tìm hiểu về lịch sử nước nhà.



Với mong muốn góp phần cho việc tìm tòi những khía cạnh khác của kho báu lịch sử Việt Nam, cũng như mang nó đến gần với giới trẻ, chúng tôi đã mở ra dự án trên với đội ngũ tác giả được tuyển chọn kỹ càng, với tham vọng không chỉ ở việc hoàn thành dự án này, mà còn đưa nó ảnh hưởng sâu rộng đến độc giả gần xa, tạo tiền đề cho dòng văn dã sử tiếp tục phát triển mà không ngại khó”.

Tước gấm giấu đay dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10 tới. Bên cạnh phong cách văn chương nổi bật của 8 tác giả, dự án cũng sẽ kèm theo 13 tranh minh họa đặc sắc, được sáng tạo dựa trên các câu chuyện trên.