Góc nhìn phóng viên: Không chỉ là mái nhà

Khánh Hoan
12/05/2026 05:50 GMT+7

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang được các địa phương thực hiện, là hoạt động an sinh xã hội rất thiết thực dành cho những người chịu thiệt thòi do hậu quả của chiến tranh.

Nghệ An là một trong số các tỉnh, thành đầu tiên vừa ra quân thực hiện chương trình này với việc xây mới, sửa chữa 229 căn nhà cho các trường hợp đủ điều kiện, tổng kinh phí hơn 10,4 tỉ đồng. Đây không phải là sự hỗ trợ mang tính ngắn hạn, mà là sự đầu tư cho sự ổn định lâu dài của những gia đình còn gặp nhiều khó khăn vì bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Người viết từng chứng kiến không ít nạn nhân chất độc da cam do di truyền từ người cha đang sống chật vật trong những căn nhà xuống cấp, thiếu an toàn, thậm chí không đủ điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Với họ, một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là điểm tựa tinh thần để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, mỗi căn nhà được xây dựng lần này chính là một lời tri ân cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa.

Sở Xây dựng Nghệ An đã giao Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An và các phòng chuyên môn tổ chức thiết kế, thẩm định 4 mẫu nhà ở điển hình đảm bảo các điều kiện tối thiểu về diện tích và đáp ứng tiêu chí "3 cứng" (nền móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Các mẫu nhà có diện tích từ 18 - 52 m2, phù hợp cho người độc thân, người cao tuổi không nơi nương tựa và gia đình. Điều này cho thấy sự quan tâm không chỉ dừng lại ở số lượng hỗ trợ mà còn hướng tới chất lượng sống thực sự của người được thụ hưởng.

Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ số nhà nói trên trước ngày 25.7. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ không chỉ là một kết quả về mặt hành chính, mà còn là một dấu mốc xúc động đối với các gia đình chính sách. 

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm lần này không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở cho một nhóm đối tượng cụ thể, mà còn hiện thực hóa chính sách đền ơn đáp nghĩa. Khi trách nhiệm được thực hiện bằng những hành động cụ thể thì giá trị nhân văn của chính sách sẽ được lan tỏa bền vững trong xã hội. 

Góc nhìn phóng viên: Tín dụng đen kiểu mới

Góc nhìn phóng viên: Những buổi chiều tan ca

Góc nhìn phóng viên: Báo động nạn xả rác xuống sông

