Góc nhìn phóng viên: Báo động nạn xả rác xuống sông

Những cành cây từng là "lá phổi xanh" và "lá chắn sinh thái" nay trở thành nơi treo mắc rác thải đủ loại. Đây không chỉ là câu chuyện môi trường địa phương mà là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng về văn hóa ứng xử với thiên nhiên của con người, nhất là nạn xả rác bừa bãi.

Rừng ngập mặn đóng vai trò đặc biệt quan trọng: giữ đất, chống xói lở, lọc nước, tạo sinh cảnh cho nhiều loài thủy sinh và là điểm nhấn du lịch sinh thái. Nghịch lý đang xảy ra là chính hệ sinh thái quý giá này lại đang phải gánh trách nhiệm là nơi chứa rác thải từ hậu quả của thói quen xả rác thiếu trách nhiệm của con người ở thượng nguồn.

Người dân địa phương cho biết phần lớn rác xuất hiện sau các đợt lũ năm 2025 và bị lưu giữ lại cho đến nay. Điều đó cho thấy rác không chỉ phát sinh tại khu vực ven rừng mà được cuốn trôi từ nhiều địa phương dọc lưu vực sông. Rừng ngập mặn đã vô tình trở thành rừng ngăn rác khi giữ lại một phần rác trước khi chúng trôi ra biển. Nhưng phần không nhỏ rác thải còn lại chắc chắn đã đi xa hơn, ra biển, mắc vào lưới đánh cá và quay trở lại chính môi trường sống của con người, trôi dạt vào các bãi tắm.

Đây là điều báo động về thói quen xả rác bừa bãi còn phổ biến ở nhiều nơi. Tâm lý "nhà mình sạch là được" đã vô tình biến sông suối thành nơi tiếp nhận rác thải. Khi rác bị ném xuống sông, suối, rời khỏi mắt người xả, họ tưởng rằng nó sẽ theo dòng nước và biến mất. Trong thực tế, rác thải lại di chuyển đến nơi khác, gồm cả các vật liệu như bao ni lông rất khó phân hủy gây hậu quả lâu dài cho cộng đồng.

Rác thải bám vào rừng ngập mặn làm giảm khả năng quang hợp của cây, cản trở sinh trưởng của rễ, đe dọa sinh cảnh thủy sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch sinh thái và gây thiệt hại cho ngư dân ven biển. Đó là chuỗi tác động liên hoàn mà điểm bắt đầu chỉ là một chiếc túi ni lông bị vứt xuống sông.

Vấn đề đặt ra là không thể chỉ dọn rác mà phải chặn rác từ gốc. Để làm được điều này, mỗi người dân phải là một thành viên bảo vệ môi trường. Chính quyền các địa phương cần có giải pháp để thay đổi thói quen xả rác của người dân. Giữ cho dòng sông sạch hôm nay chính là gìn giữ cho cuộc sống của chính mình và con cháu mai sau.