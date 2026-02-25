Góc nhìn phóng viên: Lợi nhuận 'nuốt chửng' lương tâm

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nếu bán trót lọt, số hàng này có thể mang về cho Trần Quốc Đại (28 tuổi, trú P.Nguyễn Úy, Ninh Bình) khoảng 71 triệu đồng. Vụ án đã bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Bước đầu, Đại khai sau khi trừ chi phí, khoản lời còn lại "chẳng bao nhiêu". Nhưng chính con số "chẳng bao nhiêu" ấy lại khiến người ta suy nghĩ nhiều nhất.

Giá đỗ là thức bình dân, có mặt từ quán phở đầu ngõ đến mâm cơm gia đình. Người mua không đắn đo nhiều, vì tin đó là thứ rau sạch, rẻ, dễ ăn. Thế nhưng, chỉ vì muốn giá đỗ mập hơn, trắng hơn, lớn nhanh hơn, để thu lời "chẳng bao nhiêu", có người đã chọn cách "bơm" hóa chất.

Điều khiến dư luận băn khoăn là vấn đề lương tâm của người kinh doanh, khi chính Đạt thừa nhận lợi nhuận không đáng kể. Đáng nói, đây không phải câu chuyện cá biệt. Từ Hưng Yên, Nghệ An đến Đắk Lắk…, cơ quan chức năng từng phát hiện những lô giá đỗ ủ hóa chất tương tự. Những vụ việc nối tiếp nhau cho thấy đây không còn là sai phạm bột phát; phản ánh kiểu làm ăn coi nhẹ hậu quả, bất chấp sức khỏe đồng bào.

Luật pháp chắc chắn sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nhưng chế tài chỉ có thể chặn lại phần ngọn; phần gốc nằm ở ý thức của người kinh doanh. Thực phẩm không chỉ là hàng hóa. Đó là thứ đi thẳng vào cơ thể, vào sức khỏe con người.

Kinh doanh cần lợi nhuận. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng khi lợi nhuận, dù ít ỏi, đủ sức làm lu mờ trách nhiệm với cộng đồng, thì đó là dấu hiệu đáng lo về đạo đức kinh doanh. "Giá đỗ bẩn" không chỉ làm "bẩn" bữa ăn, mà còn bào mòn niềm tin của người dùng. Giữ được chữ "tâm" trong từng sản phẩm có thể khó hơn kiếm lời nhanh nhưng một khi đánh mất, cái giá phải trả sẽ rất đắt.