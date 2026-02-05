Lập đường dây nóng tháo gỡ ùn tắc nông sản, thực phẩm nhập khẩu

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 5.2, ông Nguyễn Bá Anh, Cục phó Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, đã thông tin về kết quả xử lý nông sản, thực phẩm nhập khẩu đang gặp khó khăn khi thông quan do vướng mắc các quy định trong Nghị định 46.

Ông Lê Bá Anh thông tin về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong Nghị định 46 ẢNH: PHAN HẬU

Theo ông Nguyễn Bá Anh, trong ngày hôm qua 4.2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tích cực tham gia với Bộ Y tế xây dựng văn bản hướng dẫn chung tháo gỡ khó khăn trong triển khai Nghị định 46.

Cùng ngày, các đơn vị của bộ đã tổ chức cuộc họp với tất cả các phòng kiểm nghiệm, các Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cả nước để nắm bắt khó khăn, vướng mắc triển khai Nghị định 46 và yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng các phòng kiểm nghiệm, bố trí ưu tiên các nguồn lực để tập trung phân tích, kiểm nghiệm mẫu nông sản, thực phẩm nhập khẩu, kịp thời giải toả hàng hóa, phục vụ tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đảm bảo ổn định sản xuất trong nước.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Anh, đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thiết lập đường dây nóng 24/7 tại Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi - Thú y. Đây là các đơn vị trực tiếp kiểm soát nông sản, thực phẩm nhập khẩu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố công khai 43 phòng kiểm nghiệm đã được chỉ định để các doanh nghiệp liên hệ thực hiện các kiểm nghiệm.

Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ ngày 4.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo xây dựng ngay nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Nghị định 46.

Nghiên cứu phân cấp cho các tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của các doanh nghiệp liên quan đến Nghị định 46, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị đề xuất giải pháp xử lý theo hướng linh hoạt, bảo đảm nguyên tắc quản lý rủi ro.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh có cửa khẩu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương triển khai các biện pháp tạm thời nhằm giảm áp lực tại cửa khẩu, ưu tiên giải toả nhanh hàng hóa nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm. Đến ngày 31.1, các cửa khẩu cơ bản giải quyết được tình trạng ùn tắc hàng nông sản nhập khẩu.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến phạm vi, đối tượng và phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 46, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, thuận lợi cho tổ chức thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khẳng định, định hướng quản lý xuyên suốt là chuyển mạnh sang phương thức hậu kiểm có kiểm soát, gắn với phân cấp, phân quyền hợp lý, tăng cường trách nhiệm của địa phương, qua đó giảm áp lực tập trung tại cửa khẩu, rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu phương án phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc một đầu mối, tránh chồng chéo, phân tán trách nhiệm.

Cơ quan trung ương chỉ giữ vai trò xây dựng quy trình, ban hành hướng dẫn thống nhất, tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực quản lý nhà nước.