Theo Gaming Bolt, trước đây khi vừa được phát hành, đạo diễn Eric Williams của tựa game God of War: Ragnarök đã tuyên bố rằng trò chơi đình đám này sẽ khó có thêm một DLC (bản mở rộng). Điều này đã khiến một số người hâm mộ của thương hiệu God of War không mấy vui vẻ. Tuy nhiên, tuyên bố này dường như không còn đúng nữa.

Mới đây, một leaker (người cung cấp các tin tức rò rỉ) đáng tin cậy có biệt danh The Snitch, đã tuyên bố rằng nhà phát triển Santa Monica Studio của Sony Interactive Entertainment hiện đang làm việc trên một bản mở rộng cho God of War: Ragnarök.

God of War: Ragnarök nhiều khả năng sẽ có bản mở rộng SIE

Người cung cấp tin tức rò rỉ cũng đề cập đến điều tương tự trên trang Twitter cá nhân. Sau đó, anh này tiếp tục cho biết trên một kênh Twitch rằng chưa thể khẳng định chắc chắn rằng liệu thứ mà Santa Monica đang phát triển có phải là bản DLC cho chính God of War: Ragnarök hay không, hoặc đó có thể là một bản mở rộng độc lập của trò chơi, tương tự như Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Cũng theo The Snitch, quá trình phát triển dự án này đã hoàn thành được khoảng 60%. Tuy nhiên, hiện tại nó đã hết hạn trong năm nay.

Gần đây, Santa Monica cũng đã có động thái đăng tuyển nhân viên, studio cho biết hiện đang tìm kiếm những ứng viên có kiến thức về hai trò chơi God of War (2018) và God of War: Ragnarök. Gợi ý rằng họ có thể đang đẩy mạnh quá trình phát triển cho một bản mở rộng của sắp tới của God of War: Ragnarök.

God of War: Ragnarök hiện đang có mặt trên PlayStation 5 và PlayStation 4. Trò chơi đã bán được hơn 11 triệu bản tính đến ngày 1.2 năm nay.