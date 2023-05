Xuất hiện chi tiết gợi ý về phần tiếp theo của 'God of War: Ragnarök'

Theo Dexerto, God of War: Ragnarök có nội dung rất rộng lớn và tựa game chứa nhiều chi tiết ẩn. Nội dung của tựa game đã có một số gợi ý tiềm năng về phần tiếp theo, phổ biến nhất dự đoán bối cảnh của nó sẽ diễn ra ở Ai Cập cổ đại.

Phần tiếp theo của 'God of War: Ragnarök' có thể đang được phát triển SONY

Chính vì những tò mò này đã khiến cộng đồng hâm mộ trò chơi thường xuyên theo dõi những hoạt động của nhà phát triển Santa Monic Studio. Mới đây, đã có một phát hiện của nhà sáng tạo nội dụng Rino liên quan đến danh sách tuyển dụng của Santa Monica Studio, danh sách này đã gợi ý về việc trò chơi God of War tiếp theo nhiều khả năng đang được phát triển.

Cụ thể, chi tiết công việc mới tại Santa Monica yêu cầu ứng viên phải "có kiến thức về God of War (2018) và God of War: Ragnarök (2022)". Chi tiết thú vị này gợi ý đến việc nhà phát triển đang muốn mở rộng lối chơi cho God of War: Ragnarök, nơi người hâm mộ có thể nhận được phần tiếp theo, spin-off (ngoại truyện) hoặc DLC (bản mở rộng).

CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài tweet chia sẻ về phát hiện mới, cũng đã có nhiều người hy vọng rằng Santa Monica sẽ bước ra khỏi thương hiệu God of War và thử sức mình với một IP khác mới mẻ hơn. Mọi thứ về trò chơi mới vẫn cần chờ thời gian trả lời và người hâm mộ nên tiếp tục trải nghiệm sự hoành tráng của God of War: Ragnarök.